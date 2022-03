Farming Simulator 22 już wkrótce doczeka się darmowego DLC pod tytułem Precision Farming. Dzięki funkcjom, które wprowadzi to rozszerzenie, będzie można znacznie lepiej prowadzić swoje gospodarstwo.

Farming Simulator 22: Precision Farming wprowadzi nowe funkcje

Zgodnie ze swoim tytułem darmowe rozszerzenie Precision Farming koncentruje się na zrównoważonym, precyzyjnym rolnictwie. Polega to na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań celem poprawy efektywności upraw i obniżenia negatywnego wpływu na środowisko. Podobne DLC ukazało się do poprzedniej odsłony i teraz powraca udoskonalone w Farming Simulator 22.

Aby realizować precyzyjne rolnictwo należy pobrać próbki gleby i wykonać analizy. W Farming Simulator 22 będzie można zaoszczędzić czas, decydując się na zakup gotowych map glebowych. DLC zatytułowane Precision Farming wprowadzi również zmienne dawkowanie siewu, środków ochrony roślin oraz nawozów organicznych i nieorganicznych.

Precision Farming to także czujniki i inne systemy, stosowane aby zoptymalizować procesy i wyniki środowiskowe. Nie zabraknie też wielu inteligentnych technologii. Słowem – pojawi się wszystko, co potrzebne, do prowadzenia nowoczesnego, efektywnego pod każdym względem gospodarstwa.

Farming Simulator 22 to hit, a twórcy dbają o rozwój

Rozszerzenie Precision Farming będzie dostępne za darmo – pobierzmy je już 19 kwietnia, zarówno na pecety, jak i konsole. Przypomnijmy, że Farming Simulator 22 miał swoją premierę w listopadzie i w ciągu pierwszego tygodnia obecności na rynku znalazł aż 1,5 miliona nabywców. Cieszy się też ciepłym przyjęciem – ma średnią ocen na poziomie 7,5/10 na Metacritic i 87% pozytywnych recenzji na Steamie. Od nas dostał 4,3 gwiazdki na 5.

Wracając do rozszerzeń, jak na razie Farming Simulator 22 doczekał się dwóch darmowych paczek. Dzięki nim w grze pojawiło się ponad 20 nowych maszyn i narzędzi oraz kilka dodatkowych ubrań dla naszej postaci. W drodze jest również pierwsze płatne DLC z 10 maszynami Antonio Carraro.

Źródło: Farming Simulator, informacja własna