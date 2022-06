Wczoraj miała miejsce premiera najnowszego dodatku do Farming Simulator 22. Kubota Pack oferuje graczom nowe maszyny i narzędzia rolnicze.

Kubota to znany na całym świecie japoński producent wywodzący się z Osaki, oferujący sprzęt do wykonywania różnego rodzaju prac w gospodarstwie. Dla fanów wirtualnego zarządzania farmą, pojawiła się nie lada gratka. Najnowsze DLC do Farming Simulator 22 wprowadza do gry 11 nowych maszyn oraz narzędzi rolniczych.

Co znajdzie się w dodatku?

Kubota Pack oferuje między innymi M8, czyli największy z ciągników Kubota. Cechuje się przestronnym wnętrzem kabiny i doskonałym widokiem na pola, dzięki czemu zapewnia najlepsze warunki do pracy nad wirtualnymi włościami.

W DLC dostępne są także ciągniki M5, M6, M7 oraz ładowarki kompaktowe, gąsienicowe i pojazdy użytkowe. Pojawiają się też nowe stroje marki Kubota.

Dodatek dostępny jest na wszystkich platformach.

Jesteście zainteresowani najnowszym sprzętem w Farming Simulator 22? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: farmingsimulator.cenega.pl, youtube