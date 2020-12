FIFA 21 to jedna z gier, które miały doczekać się znaczących ulepszeń z myślą o konsolach nowej generacji. Można już rzucić okiem na to, o co pokusiło się EA.

Gameplay z FIFA 21 na PS5 i Xbox Series X

Do tej pory o ulepszonej odsłonie FIFA 21 głównie mówiono, a krótki zwiastun pokazany przez twórców wiele nie zdradzał. Teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ publikowane są materiały prezentujące rozgrywkę i to naprawdę obszerne. Co ważne, pochodzą nie od producenta i wydawcy, ale od graczy, a więc nie zawierają dodatkowych upiększeń. To w większości nagrane spotkania, jakie udało im się już rozegrać.

Co od razu rzuca się w oczy? Z pewnością obiecywana nowa kamera, a także rozbudowana otoczka wokół spotkania i cutsceny urozmaicające same mecze. Widać też poprawioną grafikę i animacje, zdecydowanie lepiej wyglądają zwłaszcza główni bohaterowie, czyli piłkarze. Pierwsze wnioski możecie zresztą wyciągnąć sami.

Najładniejsza FIFA 21 tylko na nowych konsolach

Powyższe materiały, podobnie jak kilka innych, pojawiły się na chwilę przed oficjalną premierą gry na konsolach nowej generacji. Odbędzie się ona już jutro, 4 grudnia. Gracze posiadający wersję na PlayStation 4 lub Xbox One mogą liczyć na darmową aktualizację.

W gorszej sytuacji są natomiast preferujący rozgrywkę na PC. Tutaj gra nie zostanie ulepszona, a ostatnio przedstawiciele EA wyjaśnili dlaczego używając do tego dość dziwnych argumentów.

