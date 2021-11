Był taki czas, gdy wszystkie dzieciaki marzyły o konsoli Nintendo Entertainment System. Właśnie do niego powrócimy w filmie 8-Bit Christmas.

8-Bit Christmas, czyli geekowska komedia świąteczna

Miałkie, przewidywalne i naiwne. Świąteczne komedie zwykle takie są. Film 8-Bit Christmas może być jednak inny i możesz się nim zainteresować, choćby ze względu na opowieść, której główną bohaterką jest… konsola NES. To właśnie po nią w 1987 1988 końcówce lat 80. ubiegłego wieku wszystkie dzieciaki (i nie tylko) wyruszyły w epicką wyprawę.

Wśród tych dzieciaków był Jake Doyle, który dziś – jako ojciec (w tej roli Neil Patrick Harris, czyli Barney z Jak poznałem waszą matkę) opowiada córce tę historię. Za scenariusz odpowiada Kevin Jakubowski (w którego portfolio znajduje się sympatyczna Szkoła rocka), a reżyserem obrazu jest Michael Dowse (autor Stubera, Słowa na M czy Zabijaki).

Zobacz oficjalny zwiastun 8-Bit Christmas:

Film 8-Bit Christmas powstaje z myślą o usłudze HBO Max, co może niestety oznaczać, że z obejrzeniem go w Polsce może być problem (choć wciąż wierzymy, że zawita też na HBO GO). Światowa premiera odbędzie się 24 listopada.

Źródło: Polygon, Collider