Kręcąc swoje filmy, twórcy mają wizję tego, jak to powinno wyglądać. W taki też sposób to nagrywają. A później oglądamy to na niewłaściwie skonfigurowanych telewizorach i umyka nam piękno. Filmmaker Mode – czyli tryb filmowca – sprawia, że nie musi tak być.

Co to jest Filmmaker Mode / tryb filmowca?

Filmmaker Mode to hollywoodzka technologia, której zadaniem jest zapewnienie, że będziemy oglądać film zgodnie z wizją jego twórców. Czasem można spotkać również spolszczoną nazwę, czyli po prostu tryb filmowca.

Wymyślone przez stowarzyszenie UHD Alliance rozwiązanie zostało zapowiedziane w 2019 roku, a rok później pojawiło się w pierwszych telewizorach. Tryb ten można znaleźć między innymi w urządzeniach takich producentów jak LG, Samsung, Panasonic czy Philips (TP Vision). Można go aktywować ręcznie, a Amazon Prime Video jest pierwszą usługą, która uruchamia go automatycznie.

Jak to działa? W trybie filmowca parametry obrazu są zmieniane w taki sposób, by oddawały to, co przekazać chcieli twórcy filmu. W dużej mierze eliminuje on po prostu szereg technologii „upiększających”, w jakie są wyposażone współczesne telewizory – sztucznie podbijające kolory, nienaturalnie wygładzające krawędzie czy też dziwacznie upłynniające ruchy. Ustawiane są zgodne z oryginałem proporcje czy też liczba klatek na sekundę.

Filmmaker Mode wyłącza ulepszacze i – z tych samych względów – do tego obniża jeszcze jasność. Z tego też powodu najlepiej ogląda się filmy, gdy w pokoju jest ciemno. Nie zawsze jednak przecież tak jest – mając tego świadomość stowarzyszenie UHD Alliance postanowiło przygotować nową wersję…

Filmmaker Mode 2 zapewni filmowe seanse w każdych warunkach

„Choć zachęcamy ludzi do oglądania filmów w ciemnym otoczeniu, to wiemy, że nie zawsze jest to możliwe” – powiedział Michael Zink, przewodniczący UHD Alliance. Dlatego też w drugiej generacji technologii Filmmaker Mode pojawią się rozwiązania, które pozwolą cieszyć się filmami zgodnymi z zamysłem twórców niezależnie od warunków oświetleniowych.

Pozwoli na to wykorzystanie czujników otoczenia, w które wyposażono wiele współczesnych telewizorów. Mając informacje o tym, jak jasno jest w pokoju, telewizor będzie mógł dobrać odpowiednie parametry obrazu, bez konieczności uciekania się do stosowania najbardziej „drastycznych” spośród ulepszaczy.

Na rynku jest coraz więcej telewizorów, które wykorzystują tego typu czujniki, aby automatycznie dostosowywać poziom jasności, jak również temperaturę barwową i krzywą tonalną. Zbyt duża ingerencja znów jednak prowadzi choćby do przesyconych kolorów i tryb filmowca ma to naprawiać. – „Mamy nadzieję, że współpraca z twórcami filmowymi pomoże nam uzyskać lepsze wrażenia w jasnym otoczeniu, z zachowaniem twórczej intencji” – dodał Zink.

Na podobny krok naprzód – to znaczy dostosowanie obrazu do warunków oświetleniowych – zdecydowały się niedawno zespoły odpowiedzialne za rozwój dwóch najważniejszych formatów HDR. W ten sposób powstały Dolby Vision IQ oraz HDR10+ Adaptive.

Filmmaker Mode ma poparcie uznanych twórców

To, co robi Filmmaker Mode, spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony uznanych twórców filmowych. Na pełną współpracę w tym zakresie zdecydowali się między innymi James Cameron (Avatar, Titanic), Martin Scorsese (Wilk z Wall Street, Irlandczyk, Christopher Nolan (Dunkierka, Incepcja), J.J. Abrams (Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie), Damien Chazelle (La La Land), Ryan Coogle (Czarna Pantera), Paul Thomas Anderson (Aż poleje się krew), Patty Jenkins (Wonder Woman), Ang Lee (Życie Pi) czy Matt i Ross Duffer (Stranger Things).

Źródło: FlatpanelsHD, Hollywood Reporter, informacja własna