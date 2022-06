W ramach PlayStation State of Play 2022 firma Square Enix zaprezentowała zwiastun rozgrywki Final Fantasy XVI. Dokładna data premiery nie jest jeszcze ustalona, acz wiemy już nieco więcej o samej grze.

Naoki Yoshida zapowiadał, iż nowe informacje o Final Fantasy XVI pojawią się wiosną tego roku i słowa dotrzymał. W sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji, zaprezentowany wspólnie przez Square Enix i Sony, pod tytułem „Dominacja".

Prace nad grą weszły w ostatni etap

Trzyminutowy zwiastun przeskakuje z jednej ruchliwej sceny akcji do drugiej, ukazując fragmenty systemu walki. W FFXVI staniemy do walki z gigantycznymi stworzeniami z serii, takimi jak Odin, Bahamut i Ifrit. Jak stwierdził producent, Yoshida Naoki, ma on nadzieję, że dzięki tej zapowiedzi gracze będą mogli lepiej zrozumieć na czym polega rozgrywka:

Wysokooktanowe bitwy z udziałem naszego bohatera – Clive'a Rosfielda, władający pełnym arsenałem ataków unikalnych dla wielu Eikonów w grze. Nie wspominając o epickich starciach między samymi Eikonami, które wprawią Cię w sam środek akcji.

Dodał on również, że gra jest w pełni grywalna, od początku do końca, jednak nadal przed zespołem stoi mnóstwo wyzwań do pokonania. Pracuje on obecnie nad dalszym ulepszaniem rozgrywki i jakości, a także optymalizacją gry na PS5.

Zgodnie z zapowiedzią, gra ma pojawić się latem 2023 roku na PS5.

