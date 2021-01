LG Rollable to konstrukcja mająca wprowadzić na rynek smartfonów powiew świeżości, a także pokazać, jak spora część z nich może wyglądać za kilka lat.

LG Rollable pokazany na CES 2021

Nieprzypadkowo umieściliśmy LG Rollable w gronie najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2021 roku. Ma być bowiem krokiem dalej w porównaniu do składanych smartfonów, zdecydowanie bardziej od nich imponować nie tylko zastosowaną tu technologią, ale też wyglądem i użytecznością. Na CES 2021 producentowi udało się podgrzać atmosferę.

Nie mówimy jeszcze o pełnej premierze, ale LG Rollable został pokazany po raz pierwszy. Prezentacja LG przygotowana na CES 2021 pozwoliła rzucić okiem na projekt smartfona i krótką demonstrację unikalnej możliwości, jaką będzie się wyróżniał. Chodzi tutaj o zmienianie wielkości ekranu, ale nie poprzez jego rozkładanie, ale rozwijanie.

LG Rollable ma trafić na rynek

LG Rollable to jeden z efektów prac prowadzonych w ramach zapowiedzianego jakiś czas temu projektu Explorer Project. Co ważne, nie jest to koncepcyjna wizja, która ma jedynie działać na wyobraźnię, ale sprzęt, który jeszcze w tym roku zostanie w pełni zaprezentowany, a następnie powinien trafić do sprzedaży.

Zapewne będzie drogi (spekuluje się o kwocie około 9000 złotych), ale poza wyróżniającą się konstrukcją ma być też topowy pod względem podzespołów. Prawdopodobnie zostanie wyposażony między innymi w procesor Qualcomm Snapdragon 888 i nawet 16 GB RAM.

Jak podoba Wam się taka idea smartfona?

Źródło: LG

