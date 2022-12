Do wykrywania ciemnej materii naukowcy zazwyczaj wykorzystują jej interakcje grawitacyjne z otoczeniem. Yu-Dai Tsai proponuje inne podejście.

Okolice Słońce to gorący punkt dla badań ciemnej materii

Yu-Dai Tsai to fizyk cząstek elementarnych i badacz kosmologii na Uniwersytecie Kalifornijskim. Twierdzi on, że rejon naszego Układu Słonecznego pomiędzy Merkurym a Słońcem jest idealny do wykrywania ciemnej materii (nie tak dawno, bo w Halloween obchodziliśmy Dzień Ciemnej Materii). Wraz ze wspólnikami Tsai zaproponował misję polegającą na umiejscowieniu w tym regionie statku kosmicznego wyposażonego w zestaw zegarów atomowych (a ostatnio nauczyliśmy się tworzyć zegary atomowe w bardzo małej skali). Ma on nadzieję, że tym sposobem znajdzie wreszcie cząsteczki, które przez całe dziesięciolecia wymykały się badaczom. Proponowana misja otrzymała nazwę Space Quantum.

Oczekuje się, że ultralekkie cząstki ciemnej materii będą wykazywać właściwości falowe, przy jednoczesnym posiadaniu bardzo małej masy. Powinny one wywołać oscylacje innych cząstek elementarnych, takich jak elektrony, zakłócając podstawowe prawa fizyki, takie jak elektromagnetyzm. Tsai twierdzi, że niezwykle czułe zegary atomowe na pokładzie satelity znajdującego się blisko Słońca będą na tyle dokładne, aby zmierzyć te niewielkie zmiany.

Tajemnica ciemnej materii

Ciemna materia ma wpływ grawitacyjny na dynamikę i ewolucję galaktyk, cząsteczkowa natura tego fenomenu pozostaje nadal niestety niezbadana. Z pewnością gęstość ciemnej materii jest zmienna, w zależności od regionu, w którym występuje. Jednak modele doprowadziły badaczy do wniosku, że w miarę zbliżania się do Słońca zwiększa się zagęszczenie ciemnej materii w przestrzeni, więc prowadzone tam pomiary będą miały o wiele większą czułość.

Ciemna materia jest jedną z najważniejszych pozostałych tajemnic astronomii i kosmologii, biorąc pod uwagę jej tajemniczą i nieuchwytną naturę. Załóżmy, że moglibyśmy znaleźć ciemną materię i zrozumieć jej właściwości. W takim przypadku możemy lepiej pojąć ewolucję naszego Wszechświata i zrozumieć wiele pomiarów astrofizycznych.

Źródło: technology.org