Ostatni rutynowy spacer zaplanowany dla rosyjskich kosmonautów został odwołany po tym, jak kontrola lotu wypatrzyła strumień cieczy uciekający z zadokowanego statku kosmicznego Sojuz. Wyciek został pokazany na oficjalnej transmisji NASA.

Pada śnieg, pada śnieg... a nie to chłodziwo

Rozprysk płynu widoczny na przekazie na żywo jako potok cząstek przypominających płatki śniegu wydobywający się z tylnej części kapsuły Sojuz MS-22. Komentator NASA opisał incydent jako wyciek chłodziwa. Trzeba przyznać, że na stacji kosmicznej musiała zapanować dzięki temu iście świąteczna atmosfera...

„Kosmiczna śnieżyca" przyniosła jednak pecha dwóm rosyjskim kosmonautom, Siergiejowi Prokopiejowi i Dimiriemu Petelinowi, którzy byli już ubrani w kombinezony i gotowi do wyjścia na kosmiczny spacer. Rosjanie mieli w planach przetransportowanie grzejnika z jednego modułu do drugiego w rosyjskim segmencie ISS. Niestety z uwagi na wyciek spacer kosmiczny został odwołany. Według źródeł miał to być 12 spacer kosmiczny w tym roku i 257 w historii placówki. NASA zaznacza, że żadnemu z członków załogi przebywających obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie zagraża i nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Rosjanie mają pecha

Sojuz MS-22 przybył na stację kosmiczną we wrześniu, niosąc ze sobą Prokopieja, Petelina i amerykańskiego astronautę Franka Rubio, w ramach umowy o lotach z mieszanymi załogami ustalonej po odsunięciu od władzy w Roskosmosie Dymitrija Rogozina. Za wcześnie jest, by stwierdzić, czy wyciek miał jakiekolwiek konsekwencje dla integralności statku kosmicznego i czy powrót nim na Ziemię byłby bezpieczny dla załogi. Obecnie na ISS jest „zaparkowanych" pięć innych statków. Dwie kapsuły należące do SpaceX - Dragon Crew i Dragon Cargo, zaopatrzeniowiec kosmiczny Northrop Grumman Cygnus oraz dwa rosyjskie statki zaopatrzeniowe Progress 81 i Progress 82 (jeden z wcześniejszych lotów statku tej klasy został nagrany z orbity, sprawdźcie)

Spacer kosmiczny w celu transportu grzejnika został już raz przeniesiony, pierwotnie miał mieć miejsce pod koniec listopada. Za pierwszym razem odwołano go z powodu wadliwych pomp chłodzących w kombinezonach kosmonautów. Pozostaje nam stwierdzić, że do trzech razy sztuka Rosjanie.

