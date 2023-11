Folia na panele fotowoltaiczne. Ma zwiększyć zyski z instalacji

Panele fotowoltaiczne powinny mieć jak najlepszy dostęp do światła słonecznego, aby generować największe ilości prądu. Opracowano jednak specjalną folię, która, choć zasłania ogniwa, może zwiększyć zyski z instalacji fotowoltaicznej.

Nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii sprawia, że panele fotowoltaiczne pojawiają się w zasadzie na każdym rogu. Elektrownie słoneczne możemy zobaczyć na dachach domów jednorodzinnych, zagospodarowanych polach, a także w centrach miast. Duża powierzchnia modułów to według niektórych potencjalna powierzchnia reklamowa. Dostrzegła to jedna ze szwajcarskich firm.

Jak podaje pv magazine, szwajcarskie przedsiębiorstwo PV-Print oferuje folię samoprzylepną na moduły fotowoltaiczne. Ma ona pozwolić na zwiększenie możliwości zarobkowych na instalacji fotowoltaicznej, choć jej stosowanie będzie wiązać się z redukcją wydajności takiej elektrowni.

Folia na panele fotowoltaiczne. Pozwoli więcej zarobić

Produkt o nazwie PVP-foil to samoprzylepna folia stworzona z myślą o fotowoltaice zintegrowanej z budynkami (BIPV). Sprawi ona, że tego rodzaju instalacje, które wykonuje się m.in. na elewacji budynków, będą bardziej estetyczne. Innym rozwiązaniem jest zamiana powierzchni modułów fotowoltaicznych w powierzchnię reklamową.

Stosowanie folii opracowanej przez PV-Print wiąże się z redukcją produkcji energii przez panele fotowoltaiczne o 10-30 proc. Twórcy rozwiązania twierdzą jednak, że przychody z udostępniania powierzchni reklamowej mogą być jednak większe niż utrata generowanej mocy.

Jak powiedział w rozmowie z pv magazine Ronen Wester z PV-Print, PVP-foil to folia winylowa z precyzyjnie wykonywanymi perforacjami, które sprawiają, że w 65 proc. folii to otwarta powierzchnia. Folia oferowana jest w wariancie standardowym, a także cieńszym, który lepiej się nada na potrzeby firm, których kampanie są krótsze i bardziej budżetowe. PVP-foil niedawno trafiła na rynek europejski, a w lutym 2024 r. ma trafić do Stanów Zjednoczonych.