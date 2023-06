Football Manager 2024 będzie 20. odsłoną tej popularnej serii i zarazem zamknięciem pewnego rozdziału. Nowym otwarciem będzie zaś przyszłoroczny Football Manager 2025.

Football Manager 2024 będzie ostatnią odsłoną w stylu, jaki znamy. Z opublikowanego na oficjalnej stronie wpisu wynika, że raczej nie ma się co nastawiać na rewolucyjne zmiany i nowości, choć jedną z nich zdecydowanie wypada nazwać „wyczekiwaną”.

Zapowiedź gry Football Manager 2024 z wyczekiwaną funkcją

Tegoroczna odsłona serii Football Manager otrzyma wreszcie możliwość kontynuowania kariery. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że to, co udało nam się osiągnąć w FM23, będziemy mogli w prosty sposób przenieść do FM24. Przechodząc do nowej odsłony nie stracimy więc postępów, a równocześnie zyskamy nowe opcje i możliwości.

Możliwość przeniesienia kariery nie będzie wyjątkiem w grze Football Manager 2024, lecz nowym standardem w serii. W przyszłym roku zmieni się jednak jeszcze więcej.

Kobiece drużyny i nowy silnik w Football Manager 2025

Skoro FM24 zamknie dotychczasowy rozdział, to FM25 otworzy nowy. Czego możemy się po nim spodziewać? Ano między innymi przejścia na silnik Unity. Dzięki temu mecze w trójwymiarowej oprawie graficznej mają prezentować się lepiej, a interfejs zyskać ma potężne narzędzia.

Przy okazji gry Football Manager 2025 ekipa Sports Interactive zamierza też spełnić daną kilka lat temu obietnicę i wprowadzić żeńskie drużyny piłkarskie. Zajęło to tyle czasu, ponieważ twórcy chcieli podejść do tematu równie rzetelnie co do męskiego futbolu

Duże zmiany w serii Football Manger są potrzebne

Choć trafił aż do 5 milionów graczy, Football Manager 2023 nie spotkał się tylko z ciepłym przyjęciem. Owszem, wielu graczy chwaliło ogólną jakość, ale pojawiło się wiele zarzutów, że – niczym w serii FIFA – zmian było jak na lekarstwo i poza numerkiem zaktualizowano tylko składy.

To nie do końca prawda, ale twórcy przyznają, że to rozumieją. Wyrazili też wiarę, że dzięki tym zapowiedzianym nowinkom (i jeszcze większej liczbie tych, których nie ogłoszono) FM24 i FM25 nie rozczarują.

Źródło: Sports Interactive, Engadget