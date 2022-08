Square Enix postanowiło przypomnieć o Forspoken. Czy znacznie dłuższe niż pierwotnie zakładano oczekiwanie przełoży się na większą frajdę z rozgrywki?

Rzut oka na rozgrywkę w Forspoken

Nie wszystko idzie tutaj po myśli ekipy Luminous Productions. Być może niektórzy kojarzą, że początkowo mówiliśmy w kontekście tego projektu o Project Athia, ostatecznie zdecydowano się zmienić nazwę właśnie na Forspoken. Można uznać to jednak za detal. Ważniejsze jest to, że prace znacznie się przeciągają. Zapowiedź gry miała miejsce jeszcze przed premierą PlayStation 5 i sugerowano wtedy, że będzie to jedna z pierwszych przygodowych gier akcji na tę platformę.

Jak wiadomo, nic z tego nie wyszło. Na domiar złego graczy zaczęły niepokoić nie tylko kolejne opóźnienia, ale też niektóre materiały prezentujące rozgrywkę. Twórcy sami nieco się podłożyli, Takashi Aramaki (szef Luminous Productions) w jednym z wywiadów deklarował swojego czasu, że przygotowując Forspoken planują zadbać o imponującą oprawę wizualną, o najpiękniejszą grę z otwartym światem.

Teraz Luminous Productions i Square Enix zdecydowali się opublikować dość obszerny, 10-minutowy zapis fragmentów rozgrywki z komentarzem. Można potraktować to jako dobre wprowadzenie do Forspoken, pada bowiem sporo cennych informacji odnośnie bohaterki, fabuły i świata, jaki zostanie tutaj przedstawiony. No i jest też na co rzucić okiem. Czy faktycznie będzie to gra ze świetną grafiką? Oceniajcie sami.

Forspoken gameplay

W tym roku na pewno nie zagramy

Chociaż umieściliśmy Forspoken na liście najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku, poczekamy dłużej. W zeszłym miesiącu wydano kolejny komunikat informujący o zmianie terminu premiery. Aktualnie obowiązującym jest 24 stycznia 2023 roku. Kilka miesięcy później ma zostać wydane fabularne rozszerzenie In Tanta We Trust.

Forspoken trafi na wspomniane już PlayStation 5 oraz PC (za pośrednictwem Steam, Epic Games Store i Microsoft Store).

