Nowy zwiastun wreszcie pozwala nieco lepiej zorientować się w wizji twórców. Forspoken ma spore szanse na zapewnienie dobrej zabawy sympatykom przygodowych gier akcji.

Nad scenariuszem Forspoken pracują dobrze znane twarze

Możliwe, że nie wszyscy Forspoken kojarzą. Faktem jest, że gra powstaje w dość sporej ciszy, póki co nie byliśmy zasypywani większymi dawkami informacji na jej temat, nie pojawiało się też wiele materiałów wideo. Co więcej, początkowo mówiono o Project Athia, dopiero z czasem zdecydowano się zmienić tytuł na Forspoken. Główne założenie co do rozgrywki pozostały jednak niezmienione. I chyba dobrze.

Przedstawiciele Luminous Productions chcą zaprosić graczy do pięknej, ale jednocześnie niebezpiecznej i okrutnej krainy, w której nie zabraknie magii. Nowy zwiastun to dobre wprowadzenie w klimat Forspoken, a jednocześnie możliwość poznania głównej bohaterki - Frey Holland (wizerunku użyczyła jej Ella Balinska). Sam zarys fabuły nie jest najbardziej wymyślny, będzie trzeba pomóc jej w odnalezieniu drogi do domu. Nie oznacza to jednak z automatu, że całość wypadnie słabo. Przeciwnie, cała historia może być tu mocną stroną. Ujawniono, że pracują nad nią Amy Hennig (m. in. Uncharted) oraz Gary Whitta (m. in. Łotr 1. Gwiezdne wojny).

Zwiastun Forspoken z PlayStation Showcase 2021

Kiedy premiera Forspoken?

Wedle zapowiedzi gra zrobi użytek z wydajności PlayStation 5, co daje nadzieje na odpowiednio dopracowaną oprawę graficzną. Jeśli natomiast w ucho wpadła komuś warstwa dźwiękowa powyższego materiału wideo, to i nad tym elementem nie pracuje ktoś anonimowy, ale Bear McCreary. Nie kojarzycie? Dokładał swoją cegiełkę np. do God of War.

Wbrew pozorom do premiery nie jest bardzo daleko. Chociaż w ostatnich miesiącach o Forspoken nie mówiło się zbyt wiele, Square Enix poza nowym zwiastunem uchyliło rąbka tajemnicy odnośnie tego, kiedy można będzie zagrać. Przyjmując, że plany nie ulegną zmianie, Forspoken zadebiutuje wiosną 2022 roku.

Najczęściej w kontekście tego tytułu mówi się o PlayStation 5. Warto pamiętać, że zmierza on również na PC.

Źródło: PlayStation