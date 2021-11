Lista zalet gry Forza Horizon 5 okazuje się bardzo długa. Z pewnością jest tutaj na czym zawiesić oko, ale czy ktoś zastawiał się, jak lokacje mają się do rzeczywistości.

Forza Horizon 5 vs realny świat

Najnowsza odsłona tej doskonale znanej serii wyścigów zabiera graczy do Meksyku. Od samego początku twórcy obiecywali, że zapewnią największą mapę w historii całego cyklu, a jednocześnie należycie zadbają o oprawę wizualną. Wiemy już, że im się to udało. Pytanie, jak lokacje mają się do rzeczywistości?

Dla niektórych to bez większego znaczenia, dla innych zawsze ciekawy smaczek. Na poniższym materiale wideo możecie sprawdzić stosowne porównanie. Jak widać, postarano się nie tylko o odpowiednie odwzorowanie ryku silników i odgłosów natury. Jest też na co popatrzeć.

Dziś premiera gry Forza Horizon 5

Co chyba najistotniejsze, nadszedł czas kiedy nie trzeba ograniczać się do materiałów wideo publikowanych w sieci. Można samemu rozpocząć ściganie lub zwiedzanie, bo pięknych lokacji nie brakuje, a świat gry jest otwarty.

Premiera Forza Horizon 5 ma miejsce właśnie dziś. Produkcję przygotowaną przez Playground Games wydano na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Warto dodać, że od razu poszerza ona również katalog usługi Xbox Game Pass. Posiadacze PC powinni przez zakupem rzucić okiem na znane już od pewnego czasu wymagania sprzętowe. Nawet pomimo ciekawostki, iż da się zagrać na zintegrowanej karcie graficznej.

Forza Horizon 5 będzie hitem, w zasadzie już nim jest

Pierwsze recenzje Forza Horizon 5 zaczęły pojawiać się już kilka dni temu i nie przyniosły zaskoczenia. Gra jest oceniana bardzo wysoko, niektórzy przyznają jej nawet maksymalne noty. Jeśli chodzi o średnią, to wynosi ona obecnie 91% (za metacritic).

Gracze zamawiający wydanie Premium Edition wśród bonusów otrzymali dostęp Early Access i mogli zacząć zabawę już kilka dni temu (5 listopada). Chętnych nie brakowało, zdecydowało się na to ponad 800 000 graczy. Ale to chyba jeden z niewielu tytułów, przy których można było skorzystać z przedsprzedaży bez obaw.

Planujecie zakup Forza Horizon 5? A może jesteście wśród tych, którzy już to zrobili?

Źródło: Xbox , ElAnalistaDeBits