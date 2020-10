Sprawdź świeżutki zwiastun filmu Free Guy, w którym Ryan Reynolds wciela się w niegrywalnego bohatera gry online, który ma na siebie nieco inny pomysł niż jej twórcy.

Głównym bohaterem filmu Free Guy jest tytułowy Facet – odgrywający nieszczególnie istotną rolę NPC* w brutalnej grze online. Niezadowolony z zasad, jakimi rządzi się świat, w którym przyszło mu zaistnieć, postanawia się zbuntować i zawalczyć o swoje szczęście. Czy może z tego wyjść durna komedyjka z na siłę wciśniętym wątkiem romantycznym? Owszem, może. Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musi i najnowszy zwiastun jednoznacznie tego nie rozstrzyga. Zobacz go już teraz, a za chwilę dowiesz się trochę więcej…

Zobacz najnowszy zwiastun Free Guy – komedii z Reynoldsem w roli głównej i grą online w tle:

Duże nazwiska i ciekawy pomysł. Czas pokaże, czy to wystarczy, by Free Guy nas zachwycił

Jak nietrudno zauważyć, Faceta gra Ryan Reynolds, co nie tylko w przypadku komedii byłoby zdecydowanie dobrą wiadomością. To wszechstronny aktor, któremu towarzyszyć będą niemniej utalentowani Jodie Comer i Taika Waititi (wyróżniony Oscarem – choć, dodajmy, akurat nie za dokonania aktorskie). Pozytywnie nastraja też nazwisko reżysera – Shawn Levy był nominowany do Oscara za Nowy początek i ma też na swoim koncie między innymi Stażystów, Gigantów ze stali, Noc w muzeum i kilka odcinków Stranger Things.

Wykreowany przez reżysera (we współpracy z Mattem Liebermanem i Zakiem Pennem, podpisanymi na liście płac jako scenarzyści) świat przypomina trochę koktajl, którego składnikami są GTA Online i Fortnite. W trakcie seansu będziemy też obserwować wydarzenia z realnego świata i poznamy twórców gry, którym projekt wymknął się spod kontroli. To naprawdę ciekawy pomysł i mam tylko nadzieję, że wykonanie będzie równie dobre. Przekonamy się o tym po 11 grudnia 2020 roku – tego dnia Free Guy trafi do kin.

* Wyjaśnienie dla nie-graczy – NPC to postać, która występuje w grze, ale nie można przejąć nad nią kontroli.

Źródło: 20th Century Studios, informacja własna

