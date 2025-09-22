FSR 4 też na starych Radeonach RX 6000. Sprawdził, jak to działa w praktyce

Funkcja FSR 4 miała być jednym z głównych atutów kart graficznych Radeon RX 9000. Okazuje się jednak, że technologia działa także na starszych modelach – jeden z fanów przetestował ją na kilkuletnim Radeonie RX 6800 XT.

FidelityFX Super Resolution (FSR) to technologia opracowana przez AMD, której zadaniem jest poprawa płynności gier przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Mechanizm opiera się na inteligentnym skalowaniu – gra renderowana jest w niższej rozdzielczości, a następnie obraz zostaje przeskalowany do wyższej przy użyciu zaawansowanych algorytmów rekonstrukcji.

Dla graczy oznacza to przede wszystkim możliwość uzyskania płynniejszej rozgrywki w wymagających produkcjach, bez konieczności wymiany sprzętu, a także poprawę ostrości i szczegółowości grafiki.

FidelityFX Super Resolution 4

Wraz z premierą kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4) AMD zaprezentowało czwartą generację technologii. Największą zmianą w FSR 4 jest wykorzystanie sprzętowych jednostek AI, które pozwalają na jeszcze lepszą rekonstrukcję obrazu. Dzięki nim szczegóły stają się ostrzejsze, zminimalizowane zostaje smużenie, a obraz przy agresywnym skalowaniu wygląda naturalniej. Technologia poprawia też płynność animacji i ogranicza migotanie detali.

Oficjalnie FSR 4 miało być dostępne wyłącznie na nowych kartach Radeon RX 9000, ponieważ tylko one zostały wyposażone w odpowiednie jednostki sprzętowe obsługujące obliczenia AI. Szczegółowo opisywał to Wojciech Spychała w teście karty Radeon RX 9070 XT.

FSR 4 na starszych kartach graficznych

Kilka dni temu do sieci wyciekł kod źródłowy FSR 4, co pozwoliło społeczności dokładniej przeanalizować mechanizm działania technologii. Okazało się, że po wprowadzeniu zmian można zastąpić instrukcje FP8, które wymagają nowego sprzętu, odpowiednikami INT8.

Dzięki temu FSR 4 udało się uruchomić także na starszych kartach graficznych Radeon, a nawet na układach NVIDIA GeForce. Pomocne będzie tutaj narzędzie Optiscaler.

FSR 4 na karcie Radeon RX 6800 XT

W sieci znajdziemy sporo materiałów, gdzie użytkownicy uruchomili FSR 4 na kartach Radeon RX 7000 (RDNA 3) Jeden z użytkowników forum ChipHell zdołał uruchomić FSR 4 na karcie Radeon RX 6800 XT z generacji RDNA 2 (mówimy zatem o karcie z 2020 r.) w grze Stellar Blade. Tytuł standardowo wspiera FSR 3, ale po edycji plików udało się zmusić go do obsługi nowszej technologii.



Dzięki modyfikacji plików w Stellar Blade aktywowano obsługę technologii FSR 4

Rezultaty były interesujące. Jakość obrazu w trybie FSR 4 okazała się zauważalnie lepsza niż w FSR 3 – detale były wyraźniejsze, a rozmycia mniejsze. Jednak w parze z tymi korzyściami pojawił się spadek wydajności. W Stellar Blade w trybie jakości FSR 3 gra osiągała ponad 110 klatek na sekundę, podczas gdy po włączeniu FSR 4 wynik spadł do około 100–107 kl./s. Użytkownik wspominał o spadku wydajności na poziomie 10–20 proc.

Dlaczego starsze karty tracą więcej FPS?

Na nowych kartach Radeon RX 9000 włączenie FSR 4 powoduje tylko niewielki spadek wydajności, rzędu 2–4 proc. W przypadku kart RX 7000 z architekturą RDNA 3 różnica sięga 7–10 proc., ale najgorzej radzą sobie układy RX 6000 (RDNA 2), gdzie obniżenie liczby klatek wynosi nawet 10–20 proc.

Powód tkwi w samej budowie sprzętu. Starsze układy nie posiadają wyspecjalizowanych jednostek AI, a dodatkowo pozbawione są obsługi instrukcji WMMA (Wavefront Matrix Multiply Accumulation), które przyspieszają obliczenia macierzowe. W efekcie karty RDNA 2 muszą wykonywać operacje za pomocą mniej efektywnych mechanizmów, takich jak jednostki całkowitoliczbowe (INT), co generuje dodatkowe obciążenie i odbija się na liczbie wyświetlanych klatek.