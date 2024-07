Apple TV+ za darmo powraca i to na 3 miesiące. Tym razem ofertę skierowano do posiadaczy konsol PS4 lub PS5. Co zrobić, aby się załapać?

Apple TV+ za darmo na 3 miesiące dla posiadaczy PlayStation

Jak być może zdążyliście zauważyć, Apple TV+ przyzwyczaiło widzów do regularnych akcji promocyjnych, w ramach których rozdaje darmowy dostęp do swoich treści. Tym razem serwis postanowił jednak zawęzić grono adresatów oferty wyłącznie do posiadaczy konsol PS4 lub PS5 – nowych i kwalifikujących się, powracających użytkowników Apple TV+. Darmowy dostęp do biblioteki platformy możecie przy tym uzyskać wyłącznie raz na danej konsoli PlayStation, koncie dla PlayStation Network oraz Apple ID. W jaki sposób?

Wystarczy zastosować się do kilku, nieskomplikowanych kroków:

Znajdź aplikację Apple TV w sekcji TV i wideo na konsoli PS4 lub zakładce Multimedia na konsoli PS5; Pobierz i otwórz aplikację Apple TV i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie; Zaloguj się swoim Apple ID albo stwórz je; Ciesz się 3-miesięcznym rozszerzonym okresem próbnym Apple TV+.

3 miesiące Apple TV+ za darmo to promocja ograniczona w czasie. Skorzystać z niej możecie jedynie do 22 września 2024 roku.

Z usługi można zrezygnować w każdym momencie, również zanim okres promocyjny dobiegnie końca. W razie braku anulowania subskrypcji, po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego zostaniecie obciążeni standardową opłatą abonamentową, wynoszącą aktualnie 34,99 zł / miesiąc.

Co oglądać na Apple TV+ za darmo?

Darmowy Apple TV+ jest tym atrakcyjniejszy, że serwis od lat cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku, przez wzgląd na jakość dostępnych w jego bibliotece tytułów. Znajdziecie tu m.in. hity takie jak: “Czas krwawego księżyca”, “For All Mankind”, “Fundacja”, “Kulawe konie”, “Władcy przestworzy”, “Silos”, “Kasa”, “Ted Lasso” czy “The Morning Show”.

Źródło: Apple, PlayStation