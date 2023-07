Galaxy S23 FE to jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfonów tego roku. Niestety, najnowsze doniesienia na jego temat nie napawają optymizmem. Chodzi o procesor, jaki znajdziemy we wnętrzu tego urządzenia.

Galaxy S20 FE oraz Galaxy S21 FE to w powszechnej opinii jedne z najlepszych telefonów Samsung. Ich sukces to w dużej mierze pochodna faktu, że niezależnie do miejsca zamieszkania można było sięgnąć po telefon z procesorem Qualcomm Snapdragon. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Galaxy S23 FE będzie inaczej. Producent ma zamiar powrócić do stosowanej wiele razy taktyki i na niektórych rynkach (co dla nas najważniejsze, w Europie) sprzedawać wyłącznie warianty z procesorem z linii Exynos.

Galaxy S23 FE z różnymi procesorami

Informacje sugerujące taki obrót spraw pojawiały się już wcześniej, teraz tak naprawdę mamy do czynienia z potwierdzeniem planów Koreańczyków. Do sieci trafiły zapisy z popularnego programu testującego wydajność urządzeń mobilnych - Geekbench.

Galaxy S23 FE będzie obsługiwał różne procesory, w zależności od rynku. Geekbench zdradza, że globalny wariant (czyli ten także dla nas) będzie napędzany przez Exynos 2200 i 8 GB pamięci RAM. Co innego otrzymają mieszkańcy Ameryki Północnej. Tam pojawi się Galaxy S23 FE z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Zasoby pamięci RAM pozostaną na tym samym poziomie.

Co nam to mówi? Historia pokazuje, że w starciu procesorów Exynos vs Qualcomm wygrywają te drugie. W niektórych przypadkach padały nawet stwierdzenia, że Samsung przygotowuje dwa różne telefony. Tak było np. w kontekście Galaxy Note 20 Ultra i dużych różnic nie tylko w wydajności, ale też w temperaturach i wpływie na żywotność baterii.

Co jeszcze we wnętrzu Galaxy S23 FE?

Pełna specyfikacja Galaxy S23 FE pozostaje niewiadomą, chociaż o pewnych punktach branżowi informatorzy już wspominali.

Producent raczej nie wprowadzi rewolucji i wzorem poprzedników postawi na wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala. Powinien być to panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz.

Aparat fotograficzny podobnie jak w Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE będzie potrójny, tym razem najpewniej w konfiguracji 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix.



Render Galaxy S23 FE przygotowany przez OnLeaks.

Bateria ma cechować się pojemnością 4500 mAh i ładowaniem 25W, czyli takim samym jak w poprzednikach i wolniejszym od wielu konkurentów. Na plus można będzie natomiast zapisać ładowanie bezprzewodowe, które też powinno się pojawić.

Premiera Galaxy S23 FE odbędzie się w III kwartale tego roku.

Zdjęcie otwierające przedstawia model Galaxy S20 FE