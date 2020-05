Od zapowiedzi do rynkowej premiery Galaxy Tab S6 Lite nie minęło wiele czasu. O nowym tablecie koreańskiego producenta wiedzieliśmy niemal wszystko. Niemal, bo dopiero teraz dowiedzieliśmy się, na ile został wyceniony.

Polska cena Galaxy Tab S6 Lite nie jest najniższa

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami składanymi przez producenta, właśnie dziś rozpoczyna się przedsprzedaż Galaxy Tab S6 Lite. Tablet oferowany jest w dwóch wariantach - Wi-Fi za 1649 złotych oraz Wi-Fi + LTE za 1899 złotych. Do wyboru przygotowano też dwie wersje kolorystyczne - Oxford Gray i Angora Blue.

Przedsprzedaż urządzeń mobilnych często wiąże się z bonusami, nie zabrakło go również tutaj. Pierwsi nabywcy Galaxy Tab S6 Lite mogą liczyć na etui Book Cover. Nie sposób odmawiać gadżetowi przydatności. Trzeba jednak zaznaczyć, że chociaż przedsprzedaż potrwa do 14 maja, to pula gratisowych etui Book Cover jest ograniczona.

Specyfikacja Galaxy Tab S6 Lite jest solidna

Galaxy Tab S6 Lite nie uniknie porównań z innymi przedstawicielami tej serii tabletów. Ostatni człon w nazwie ma wyraźnie akcentować, że jest to model o nieco mniejszych możliwościach. Sam producent woli rzecz jasna nieco inne określenia. Galaxy Tab S6 Lite kreowany jest na uniwersalny tablet, który może być wykorzystywany do pracy, nauki i zabawy.

Czemu to zawdzięcza? Niewątpliwym atutem jest tutaj obsługa rysika S Pen. W przypadku chęci robienia notatek, szybkie edycji dokumentów czy rysowania dla niektórych osób może być to faktycznie kusząca opcja. Przestrzeń robocza jest spora, bo ekran mierzy 10,4 cala. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z One UI 2, ma na pokładzie także ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611, 4 GB RAM i głośniki z rekomendacją AKG.

Android 10 z One UI 2

ekran TFT 10,4”, 2000x1200 pikseli

ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611 (4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz)

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 8 Mpix (f/1.9), aparat przedni 5 Mpix (f/2.0)

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), LTE (opcja)

GPS + GLONASS

bateria 7040 mAh

2 głośniki dostrojone przez AKG

wymiary 244,5 x 154,3 x 7,0 mm

Czy warto kupić Galaxy Tab S6 Lite?

Trudno zestawiać Galaxy Tab S6 Lite bezpośrednio z Galaxy Tab S6, ponieważ różnice w specyfikacjach i cenach są bardzo duże.

W oficjalnej dystrybucji niewiele droższy jest natomiast Galaxy Tab S5e. Tutaj można się już zastanawiać. Przy zbliżonej wydajności jedyną przewagą Galaxy Tab S6 Lite wydaje się rysik S Pen. Galaxy Tab S5e oferuje bowiem lepszy wyświetlacz (Super AMOLED, 2560x1600 pikseli), lepsze aparaty i nie dwa, ale cztery głośniki. Ma też czytnik linii papilarnych.

Źródło: samsung

