On jest (prawie) jak człowiek. ALLEX mówi, biega, uczy się i fajnie wygląda

Taki robot mógłby przydać się nam na wiele sposobów. Pod wieloma względami działa niemal jak człowiek. Oto ALLEX.

Rewolucja związana z wszechobecną obecnie sztuczną inteligencją to nie koniec zmian, jakie nas czekają. W przyszłości obok człowieka pojawią się zupełnie nowe maszyny: roboty, niczym z filmów sci-fi. Z roku na rok stają się coraz lepsze, a najnowszy ALLEX stworzony w Korei pokonuje kolejne granice.

Oto ALLEX: robot, jakiego jeszcze nie było

Roboty humanoidalne, czyli przypominające pod względem kształtu człowieka, nie są nowością. Już od dawna znamy choćby prototypy pokazywane przez Boston Dynamics, a nawet Teslę. Najnowszy produkt koreańskiej firmy WIRobotics - ALLEX - działa jednak na zdecydowanie innej zasadzie.

Robot ALLEX może "doświadczać" otaczającego go świata.

Dotychczas pokazywane modele wyposażone są w szereg czujników, kamer i radarów. Na tej podstawie mogą się poruszać i reagować na otoczenie. ALLEX również to potrafi, ma jednak pewną szczególną cechę. Rozpoznaje nacisk, zupełnie jak ludzie. Wskazuje na to już sama nazwa. ALLEX to skrót od “ALL-EXperience” (“wszystkie doświadczenia”), co sporo mówi o “zmysłach” robota. Maszyna rozpoznaje nacisk w wielu miejscach (dłonie, ramiona, pas).

Zbliżone do człowieka możliwości dają też zaawansowane dłonie. Każda ma 15 stopni swobody, co pozwala wykonywać precyzyjne czynności. Rozróżniają przy tym nacisk (nawet wykorzystanie przedmiotu o masie zaledwie 100 g). Twórcy nie wykorzystali jednak klasycznych czujników dotykowych, a sensory rozpoznające właśnie działającą na robota siłę. WIRobotics zaprojektowało również ramiona, które cechuje niska bezwładność (niskie opory tarcia) - 10-krotnie lepsza, niż w innych robotach tego typu.

WIRobotics ALLEX

Jedna ręka robota ALLEX waży 5 kg, natomiast samo ramię - ok. 700 g. Jedną ręką robot podniesie natomiast ciężar o wadze do 3 kg. Powyższe cechy, w połączeniu ze sztuczną inteligencją i możliwością komunikowania się z ludźmi, imponują. Robot mógłby wejść do naszego codziennego życia, wykonując przeróżne czynności. Pamiętajmy, że to jednak wciąż prototyp, a jego cena byłaby dziś astronomiczna.

Twórcy wykorzystują ciekawą metodę treningu robota. W tym celu "pokazują mu" gameplay'e z ponad 100 gier komputerowych AAA. To one mają pomóc w poruszaniu się czy tozpoznawaniu otoczenia.

Producent, czyli WIRobotics, przy tworzeniu robota ALLEX współpracuje z licznymi instytucjami i firmami, m.in. z MIT (Massachusetts Institute of Technology). W ubiegłym roku twórcy robota pozyskali finansowanie w wysokości ponad 40 mln zł.