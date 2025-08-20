Pixel Buds 2a zaprezentowane. Słuchawki Google’a w tańszej odsłonie

Google zaprezentował Pixel Buds 2a, czy najnowszy model w swojej linii słuchawek dousznych z serii A. Urządzenie to wprowadza nowe funkcje, w tym aktywną redukcję szumów.

Słuchawki Pixel Buds 2a wyceniono na 649 zł, a więc są sporo tańsze niż ubiegłoroczne Pixel Buds Pro 2 (1149 zł). Regularna sprzedaż rusza dopiero 9 października, ale zamówienia można składać już teraz.

Google Pixel Buds 2a - co nowego?

Przystępniejszą cenę okupiono takimi kompromisami jak niższej klasy ANC, słabszą baterię bez ładowania indukcyjnego oraz brak wykrywania mowy i ruchów głowy. Nie zmienia to jednak faktu, że Pixel Buds 2a to pierwsze słuchawki Google’a z linii A, które w ogóle mają aktywną redukcję szumów.

Model 2a odziedziczył po Pro 2 charakterystyczną "wkręcaną" konstrukcję. Dopasowanie słuchawek do ucha można regulować za pomocą obracanego stabilizatora oraz czterech rozmiarów wkładek dousznych dołączonych do zestawu.

Za przetwarzanie dźwięku odpowiada specjalnie zaprojektowany układ Tensor A1. Słuchawki wyposażono w 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, a jakość rozmów wspierana jest przez siateczkowe osłony przeciwwiatrowe i algorytmy AI. Dostępny jest także 5-pasmowy korektor graficzny oraz funkcja dźwięku przestrzennego, choć bez śledzenia ruchów głowy.

Pixel Buds 2a oferują do 7 godzin słuchania z włączoną aktywną redukcją szumów, a całkowity deklarowany czas pracy wraz z etui ładującym wynosi do 20 godzin. Nowością jest wymienna bateria w samym etui, które może być teraz serwisowane.

Słuchawki integrują się z asystentem Gemini, co pozwala na obsługę bez użycia rąk – można np. odsłuchiwać wiadomości e-mail czy uzyskiwać wskazówki nawigacyjne. Sterowanie odtwarzaniem, połączeniami i trybami redukcji szumów odbywa się za pomocą gestów dotykowych.

Google przygotował dwie wersje kolorystyczne swoich tańszych słuchawek: zielonoszarą oraz lawendową. Oprócz słuchawek firma zaprezentowała także telefony Pixel 10 oraz zegarek Pixel Watch 4.