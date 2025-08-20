NVIDIA obniża ceny kart graficznych GeForce RTX 5000. Ile trzeba zapłacić?

Karty graficzne GeForce RTX 5000 stają się coraz bardziej opłacalnym wyborem. NVIDIA obniżyła ceny referencyjnych modeli Founders Edition, ale spadki widoczne są również w przypadku autorskich konstrukcji dostępnych w polskich sklepach.

Seria kart graficznych GeForce RTX 5000 nie miała łatwego startu. Nowe modele nie przyniosły znaczącego wzrostu wydajności względem starszych kart GeForce RTX 4000, a ich początkowa wycena spotkała się z krytyką testerów. Na szczęście sytuacja zaczyna się zmieniać – nowe karty są dostępne w coraz lepszych cenach, co czyni je też coraz bardziej atrakcyjnym wyborem. Szczególnie, jeśli szukacie dobrej karty graficznej do grania.

NVIDIA obniża ceny GeForce RTX 5000 Founders Edition

NVIDIA zdecydowała się na obniżkę cen referencyjnych modeli Founders Edition sprzedawanych w swoim sklepie:

Trzeba jednak zaznaczyć, że dostępność modeli Founders Edition wciąż jest ograniczona, więc zainteresowani muszą śledzić stronę sklepu NVIDII i czekać na dostawę.

Sklepy też obniżają ceny

Obniżki dotyczą nie tylko referencyjnych konstrukcji NVIDII. W polskich sklepach coraz częściej można spotkać promocje na autorskie modele partnerskich producentów.

GeForce RTX 5080 – ok. 4500 zł

GeForce RTX 5070 Ti – ok. 3500 zł

GeForce RTX 5070 – poniżej 2500 zł

Zakup takich kart też może być atrakcyjną propozycją. Szczególnie, że ich dostępność jest lepsza niż modeli FE.

Obniżki cen to też przygotowania do wydania ulepszonych modeli GeForce RTX 5000 SUPER, które mają przynieść zmiany głównie w pojemności pamięci VRAM.

Dodatkowy bonus dla kupujących

Promocje cenowe to nie wszystko. Przy zakupie wybranych modeli – GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070 – klienci otrzymują gratis grę Borderlands 4 z pakietem Gilded Glory (premiera gry została zaplanowana na 12 września)