Przenośny Xbox na wyciągnięcie ręki. ASUS pokazał ROG Xbox Ally i Ally X

W końcu są! ASUS zaprezentował przenośne konsoli sygnowane logo Xbox – modele ROG Ally i ROG Ally X. Choć urządzenia oficjalnie trafią na sklepowe półki dopiero w październiku, gracze mają okazję przetestować je już teraz podczas targów Gamescom 2025.

Premiera handheldów ROG Ally i ROG Ally X była zapowiadana na początku miesiąca, dlatego ich pojawienie się nie jest zaskoczeniem. Podczas targów Gamescom 2025 producent oficjalnie zaprezentował sprzęt, dzięki czemu możemy przybliżyć jego szczegóły.

Porównanie ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X

Czym się różnią nowe konsolki? Zwykły ROG Xbox Ally oferuje solidne osiągi w mniejszej, bardziej poręcznej formie, natomiast ROG Xbox Ally X dysponuje znacznie mocniejszym procesorem, większą pamięcią i pojemniejszą baterią, przeznaczoną dla najbardziej wymagających graczy.

Specyfikacja ROG Xbox Ally

Procesor: AMD Ryzen Z2, 4 rdzenie Zen 2 / 8 wątków

GPU: 8 rdzeni graficznych AMD RDNA 2

RAM: 16 GB LPDDR5X-6400

Dysk: SSD M.2 512 GB

Bateria: 60 Wh

Zalety: kompaktowa forma, wydajna i energooszczędna praca, wygodna do gry w domu i w podróży.

Specyfikacja ROG Xbox Ally X

Procesor: AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 8 rdzeni Zen 5 / 16 wątków, zintegrowany NPU

GPU: 16 rdzeni RDNA 3.5

RAM: 24 GB LPDDR5X-8000

Dysk: SSD M.2 1 TB

Bateria: 80 Wh

Zalety: lepsza wydajność, większa pamięć i bateria, idealny dla wymagających graczy.

Optymalizacja gier

Istotną kwestią ma być optymalizacja gier. Xbox od miesięcy współpracuje z największymi studiami, aby dopracować tysiące gier PC pod handheldy. Efektem jest program Handheld Compatibility, który zapewnia, że ROG Xbox Ally od pierwszego dnia oferuje optymalne działanie gier. Gry oznaczone znaczkami Handheld Optimized lub Mostly Compatible pozwalają graczom szybko ocenić, jak dobrze dany tytuł działa na urządzeniu.

Badge Handheld Optimized sygnalizuje pełną gotowość gry do działania – od domyślnych ustawień kontrolera, przez czytelne napisy i ikony, po odpowiednią rozdzielczość. Mostly Compatible oznacza, że drobne zmiany w ustawieniach mogą poprawić komfort rozgrywki. Xbox dodatkowo wprowadza system wstępnego ładowania shaderów, który przyspiesza start gier, zwiększa płynność działania i ogranicza zużycie baterii, a lista wspieranych tytułów będzie się stale powiększać.

W planach nowe funkcje

ROG Xbox Ally X wykorzystuje procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme ze zintegrowanym NPU, co od przyszłego roku pozwoli korzystać z funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Wśród pierwszych nowości znajdą się Automatic Super Resolution (Auto SR), poprawiająca jakość grafiki w grach uruchamianych w niższej rozdzielczości, oraz Highlight Reels, automatycznie rejestrujące najważniejsze momenty rozgrywki w krótkie klipy gotowe do udostępnienia.

Gracze już mogą sprawdzić ROG Xbox Ally

Sklepowa premiera ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X została zaplanowana na 16 października. Gracze mogą jednak już teraz zobaczyć i przetestować oba handheldy – wystarczy odwiedzić stoisko ASUS ROG podczas targów Gamescom 2025 w Kolonii.