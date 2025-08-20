Prawdziwy potwór. ASUS prezentuje specjalną wersję GeForce RTX 5090

Podczas targów Gamescom ASUS zaprezentował kartę graficzną ROG Matrix GeForce RTX 5090 – jubileuszowy model przygotowany z okazji 30-lecia kart tej marki. Wyjątkowy model imponuje nie tylko odważnym designem, ale także świetną wydajnością i ciekawymi rozwiązaniami.

Karty graficznej GeForce RTX 5090 chyba nikomu nie trzeba przestawiać. To topowy model, który dominuje w rankingach wydajności. Firma ASUS przygotowała specjalną, ulepszoną wersję, która ma spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

ROG Matrix GeForce RTX 5090 nawiązuje do historycznych modeli, m.in. ASUS EN9800GT Matrix, zachowując jednocześnie nowoczesny charakter. Charakterystyczny wygląd opiera się na hybrydowym radiatorze z aluminiowo-miedzianymi żeberkami, prostych liniach płytki na rewersie laminatu (backplate) i kontrastujących ze sobą elementach geometrycznych. Uwagę przyciąga również półprzezroczysty panel z efektem świetlnym typu infinity mirror, znanym z ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti.

Moc i podkręcanie

ROG Matrix GeForce RTX 5090 wyróżnia się limitem mocy zwiększonym do 800 W, co jest rekordową wartością w tej klasie kart. Oprócz standardowego przewodu 12V-2x6 można skorzystać z gniazda GC-HPWR dostepnego w płytach głównych ASUS BTF, a nawet połączyć oba źródła zasilania. Takie rozwiązanie otwiera ogromne możliwości dla entuzjastów ekstremalnego podkręcania.

Zaawansowane chłodzenie

ASUS wprowadził też ulepszony układ czterech wentylatorów, w tym dodatkowy na tylnej płycie, co zapewnia lepszy przepływ powietrza i niższe temperatury.

Nowa karta odziedziczyła sprawdzone rozwiązania z poprzednich generacji ROG Matrix. Należą do nich m.in. technologia 0dB cooling, która zatrzymuje wentylatory przy niskim obciążeniu, oraz funkcja Memory Defroster, umożliwiająca overclocking z użyciem ciekłego azotu.

Nowoczesne materiały i konstrukcja

Podobnie jak poprzednia generacja, RTX 5090 w wersji Matrix korzysta z płynnego metalu jako pasty termoprzewodzącej, co znacząco poprawia efektywność chłodzenia. Całość uzupełnia nowa miedziana komora parowa oraz hybrydowe finy radiatora, które pozwalają utrzymać wysoką wydajność nawet przy maksymalnym obciążeniu.

Nie tylko dla graczy

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090 to karta stworzona nie tylko z myślą o graczach, ale i entuzjastach ekstremalnego podkręcania. Łączy wyjątkowy design inspirowany klasycznymi modelami z najnowszymi innowacjami w dziedzinie chłodzenia i zasilania. To bez wątpienia jeden z najbardziej imponujących projektów w historii serii ROG.