Aplikacje mobilne

Dawno nie było takiej promocji. Spotify Premium za darmo aż na 90 dni

przeczytasz w 2 min.
Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Nie masz jeszcze planu Spotify Premium? Teraz można go przetestować za darmo. Promocja trwa przez 3 miesiące.

Konkurencja na rynku aplikacji do streamowania muzyki jest ogromna. Jest sporo alternatyw dla Spotify, choć to właśnie ta aplikacja pozostaje najpopularniejsza, również w Polsce. Teraz możesz przetestować Spotify Premium zupełnie za darmo. Jakie są warunki tej promocji?

Spotify Premium za darmo na 3 miesiące

Spotify jest dostępne w darmowej wersji, jednak wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. W standardowej wersji (bez posiadania subskrypcji Premium) trzeba się jednak liczyć ze sporymi ograniczeniami. Nie możemy do woli omijać utworów, a w trakcie słuchania muzyki pojawiają się reklamy. Teraz można natomiast sprawdzić Spotify Premium za 0 zł w planie dla 1 osoby (Individual).

Promocja dotyczy wyłącznie nowych użytkowników, którzy nigdy dotąd nie posiadali płatnej wersji Spotify. Czas na skorzystanie z tej propozycji upływa 22 września 2025 r.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Jak skorzystać z darmowego Spotify Premium przez 3 miesiące?

Warunkiem jest dołączenie do planu Spotify Premium. Należy podpiąć kartę płatniczą lub konto PayPal. Dzięki temu możliwe będą późniejsze płatności - po upływie 3 miesięcy opłata to 23,99 zł/miesiąc. Można jednak anulować plan Spotify Premium i nie ponosić żadnych  dodatkowych opłat. Nawet jeśli zrezygnujemy z planu Premium, na koncie Spotify wciąż pozostaną zapisane utwory i playlisty.

Spotify Premium możesz mieć taniej także bez tej promocji

Twórcy aplikacji Spotify udostępniają kilka możliwości skorzystania z planu Premium:

  • Spotify Premium Individual (1 konto) - 23,99 zł/miesiąc (obecnie trwa promocja: 3 pierwsze miesiące za darmo)
  • Spotify Premium Duo (2 konta, ten sam adres) - 30,99 zł/miesiąc
  • Spotify Premium Family (2-6 osób, ten sam adres) - 37,99 zł/miesiąc
  • Spotify Premium Student (wymagana weryfikacja w uczelni) - 12,99 zł/miesiąc (pierwszy miesiąc gratis)

Po dołączeniu do płatnego planu Spotify Premium, funkcjonalność aplikacji zwiększy się. Korzyści to:

  • bez reklam
  • można słuchać muzyki i podcastów offline (nawet 10 tys. utworów, na maksymalnie 5 urządzeniach)
  • wyższa jakość audio - 320 kbit/s vs 160 kbit/s w darmowym planie
  • można zmieniać kolejność odtwarzania playlisty
  • Spotify Jam - wspólne słuchanie ze znajomymi w tym samym czasie

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login