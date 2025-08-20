Dawno nie było takiej promocji. Spotify Premium za darmo aż na 90 dni

Nie masz jeszcze planu Spotify Premium? Teraz można go przetestować za darmo. Promocja trwa przez 3 miesiące.

Konkurencja na rynku aplikacji do streamowania muzyki jest ogromna. Jest sporo alternatyw dla Spotify, choć to właśnie ta aplikacja pozostaje najpopularniejsza, również w Polsce. Teraz możesz przetestować Spotify Premium zupełnie za darmo. Jakie są warunki tej promocji?

Spotify Premium za darmo na 3 miesiące

Spotify jest dostępne w darmowej wersji, jednak wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. W standardowej wersji (bez posiadania subskrypcji Premium) trzeba się jednak liczyć ze sporymi ograniczeniami. Nie możemy do woli omijać utworów, a w trakcie słuchania muzyki pojawiają się reklamy. Teraz można natomiast sprawdzić Spotify Premium za 0 zł w planie dla 1 osoby (Individual).

Promocja dotyczy wyłącznie nowych użytkowników, którzy nigdy dotąd nie posiadali płatnej wersji Spotify. Czas na skorzystanie z tej propozycji upływa 22 września 2025 r.

Jak skorzystać z darmowego Spotify Premium przez 3 miesiące?

Warunkiem jest dołączenie do planu Spotify Premium. Należy podpiąć kartę płatniczą lub konto PayPal. Dzięki temu możliwe będą późniejsze płatności - po upływie 3 miesięcy opłata to 23,99 zł/miesiąc. Można jednak anulować plan Spotify Premium i nie ponosić żadnych dodatkowych opłat. Nawet jeśli zrezygnujemy z planu Premium, na koncie Spotify wciąż pozostaną zapisane utwory i playlisty.

Spotify Premium możesz mieć taniej także bez tej promocji

Twórcy aplikacji Spotify udostępniają kilka możliwości skorzystania z planu Premium:

Spotify Premium Individual (1 konto) - 23,99 zł/miesiąc (obecnie trwa promocja: 3 pierwsze miesiące za darmo)

Spotify Premium Duo (2 konta, ten sam adres) - 30,99 zł/miesiąc

Spotify Premium Family (2-6 osób, ten sam adres) - 37,99 zł/miesiąc

Spotify Premium Student (wymagana weryfikacja w uczelni) - 12,99 zł/miesiąc (pierwszy miesiąc gratis)

Po dołączeniu do płatnego planu Spotify Premium, funkcjonalność aplikacji zwiększy się. Korzyści to: