Smartfony Google Pixel 10 zaprezentowane. Więcej funkcji, niższe ceny

Flagowe smartfony Google’a doczekały się już swojej dziesiątej generacji. Oto Pixel 10, Pixel 10 Pro oraz Pixel 10 Pro XL.

Zacznijmy od cen i dostępności. Na polskim rynku każdy z nowych smartfonów Google’a startuje z poziomu o 100 zł niższego niż poprzednik w dniu premiery.

Pixel 10 (12/128 GB) - 3949 zł;

Pixel 10 (12/256 GB) - 4399 zł

Pixel 10 Pro (16/128 GB) - 4849 zł;

Pixel 10 Pro (16/256 GB) - 5249 zł;

Pixel 10 Pro (16/512 GB) - 5849 zł;

Pixel 10 Pro (16 GB/1 GB) - 6999 zł;

Pixel 10 Pro XL (16/256 GB) - 5699 zł;

Pixel 10 Pro XL (16/ 512 GB) - 6299 zł;

Pixel 10 Pro XL (16 GB/1 GB) - 7399 zł.

Osoby, które zdecydują się na wariant Pro lub Pro XL, otrzymają w prezencie roczny dostęp do planu Google AI Pro, kosztującego normalnie 97,99 zł miesięcznie. Daje on dostęp do 2 TB w chmurze i bardziej zaawansowanych funkcji AI.

Równolegle zaprezentowany został także składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold, ale ten nie będzie dostępny w Polsce.

Google Pixel 10 - co nowego?

Jedną ze sztandarowych nowości w tej generacji jest obsługa standardu ładowania Qi2 z magnetycznym złączem Pixelsnap, stanowiącym bezpośrednią konkurencję dla technologii MagSafe Apple’a. Google chwali się, że smartfony Pixel 10 są kompatybilne nie tylko z akcesoriami stworzonymi z myślą o nich, ale tysiącami już istniejących ładowarek, uchwytów czy podstawek.

Oficjalne akcesoria Pixelsnap

Tym razem cała rodzina smartfonów została uzbrojona w teleobiektywy 5x, choć ten w modelach 10 Pro i 10 Pro XL został uzbrojony w lepszą optykę i większą matrycę o wyższej rozdzielczości, co ma zapewnić najlepszą jak dotąd jakość zoomu cyfrowego.

Nowością w aparacie jest także funkcja Fotoasystent, która wykorzystuje sztuczną inteligencję Gemini do rozpoznawania otoczenia. Dzięki niej Pixel 10 będzie w stanie udzielać fotograficznych wskazówek dotyczących kadrowania czy trybów aparatu. Z kolei funkcja Dodaj mnie, pozwalająca na łączenie zdjęć, na których znajdują się różne osoby, ma teraz działać z fotografiami obejmującymi większe grupy.

Sercem telefonów jest najnowszy czip Tensor G5, który ma zapewnić “najwyższy skok wydajności” w historii serii. Google deklaruje, że w porównaniu z poprzednią generacją układ ma o 34 proc. wydajniejsze CPU i o 60 proc. szybsze TPU dla wyższej szybkości operacji związanych z AI. Z kolei ulepszony procesor obrazu ma zapewnić poprawioną jakość zdjęć i filmów.

Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Ekran OLED 6,3 cala,

2424 × 1080 (422 ppi),

60-120 Hz,

jasność do 3000 nitów OLED 6,3 cala,

2856 × 1280 (495 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3300 nitów OLED 6,8 cala,

3120 × 1440 (486 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3300 nitów Głośniki stereo Czip Google Tensor G5 Pamięć RAM 12 GB 16 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB 128, 256 lub 512 GB 128, 256, 512 GB lub 1 TB Aparat główny 48 Mpix (1/2 cala),

f/1,7,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,3 cala),

f/1,68,

optyczna stabilizacja Aparat UW 13 Mpix (1/3,1 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 48 Mpix (1/2,55 cala),

ultraszerokokątny,

f/1,7 Aparat tele 10,8 Mpix (1/3,2 cala),

teleobiektyw 5x,

Super Res Zoom do 20x,

f/3,1,

optyczna stabilizacja 48 Mpix (1/2,55 cala),

teleobiektyw 5x,

Pro Res Zoom do 100x,

f/2,8,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 10,5 Mpix,

f/2,2 42 Mpix,

f/2,2 Bateria 4970 mAh,

ładowanie 30 W,

przewodowe 15 W,

Qi2 4870 mAh,

ładowanie 30 W,

przewodowe 15 W,

Qi2 5200 mAh,

ładowanie 45 W,

przewodowe 25 W,

Qi2.2 Łączność 5G,

Wi-Fi 6e,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB Termometr nie tak Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych w ekranie,

skaner twarzy 2D Wymiary 152,8 x 72 x 8,6 mm 152,8 x 72 x 8,6 mm 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Waga 204 g 207 g 232 g Android 16,

7 lat aktualizacji Odporność Gorilla Glass Victus 2,

IP68

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Co ciekawe, producent usprawnił także proces zakupowy w sklepie Google Store. Przenoszenie danych będzie można zainicjować już w chwili zakupu, dzięki czemu Pixel 10 już po wyjęciu z pudełka będzie mógł zawierać hasła (w tym z iOS), karty z Portfela czy dane aplikacji.

Oprócz telefonów tego Google zaprezentował zegarek Pixel Watch 4 oraz słuchawki Pixel Buds 2a.