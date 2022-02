Garmin Instinct 2 Solar to jeden z najbardziej intrygujących smartwatchów, jakie ujrzały ostatnimi czasy światło dzienne. Najciekawsze w nim jest to, że to właśnie światło dzienne jest wszystkim, czego potrzebuje do działania.

Garmin Instinct 2 Solar nie wymaga ładowania

Najnowszy smartwatch sportowy producenta z Kansas – Garmin Instinct 2 Solar – nie wymaga ładowania w tradycyjny sposób. Jest tak, ponieważ został wyposażony w panel słoneczny, który energię emitowaną przez naszą gwiazdę centralną potrafi zmienić w „paliwo” dla zegarka i robi to wystarczająco wydajnie, by można było zapomnieć o ładowarce. Przynajmniej w określonych warunkach – no właśnie…

Jak to jest z tym „nieskończonym czasem pracy”?

Garmin podaje konkretne informacje na temat tego, co trzeba zrobić, by Instinct 2 Solar oferował nieskończony czas działania, to znaczy: nie wymagał ładowania w tradycyjny sposób. W trybie smartwatcha potrzeba mu trzech godzin dziennie w warunkach 50 000 luksów.

Co to oznacza w praktyce? Krótko mówiąc: bezpośrednie światło słoneczne w dość słoneczny dzień (natężenie oświetlenia przy bezpośrednim świetle słonecznym waha się od 32 do 100 tysięcy luksów).

A może jednak „tradycyjny” Garmin Instinct 2?

Jeśli wiesz, że nie spełnisz tych wymagań, to może nie warto dopłacać i lepiej wybrać standardową wersję zegarka Garmin Instinct 2. Poza ładowaniem słonecznym niczego mu nie brakuje, a w trybie smartwatcha po jednorazowym ładowaniu i tak wytrzymuje długo, bo aż cztery tygodnie ciągłego użytkowania.

Długi (albo i nieskończony) czas pracy to jednak nie wszystko, czym mogą pochwalić się nowe smartwatche firmy Garmin. To także – a właściwie przede wszystkim – bogaty pakiet funkcji do monitorowania zdrowia i kondycji. Otrzymujemy dostęp do rozmaitych programów treningowych i podróżniczych, możemy mierzyć puls, natlenienie krwi oraz czas i jakość snu, szacować poziom stresu i energii oraz wiek sprawnościowy i stan wytrenowania.

Smartwatche z serii Garmin Instinct 2 sprawdzą się również na co dzień. Wyświetlą powiadomienia z telefonu, pozwolą na przełączanie utworów w odtwarzaczu muzyki i umożliwią płacenie w sklepie – przez Garmin Pay. Monochromatyczne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości zapewniają intuicyjną obsługę, a odporna na uszkodzenia konstrukcja stanowi zwieńczenie całości.

Ile kosztuje Garmin Instinct 2? Wcale nie tak dużo

Do wyboru są dwa warianty: w rozmiarze 40 i 45 mm – w tej samej cenie. Ta wynosi 350 euro w wersji bez ładowania słonecznego i o 100 euro więcej, gdy zależy nam na tej funkcji.

Źródło: Garmin, informacja własna