Wreszcie powstał smartwatch, na jaki czekałaś. Stworzył go Garmin. Lily – bo tak się nazywa – i wyglądem, i funkcjonalnością odpowiada kobiecym potrzebom i preferencjom.

Garmin Lily – smartwatch dla niej

Było już kilka takich prób, ale wszystkie kończyły się mniejszym lub większym fiaskiem. Wreszcie jednak powstał chyba smartwatch, którego stylistyka zadowoli wiele kobiet. Jest nieduży, smukły i pod względem konstrukcji naprawdę subtelny. Ma też przyjemne dla oka paski. Garmin Lily jest przy tym w pełni funkcjonalnym zegarkiem, mającym wiele do zaoferowania zarówno podczas treningu, jak i w zwykłych, codziennych sytuacjach. Oczywiście nie zabrakło też rozwiązań kierowanych konkretnie do reprezentantek płci pięknej, takich jak monitorowanie cyklu menstruacyjnego czy rejestrowanie zdarzeń związanych z ciążą.

Kobiecy smartwatch Garmin Lily ma niewielki ekran LCD otoczony 34-milimetrową kopertą. Wyświetlane są na nim takie informacje jak aktualna godzina, powiadomienia z telefonu (głównie SMS-y i komunikaty z portali społecznościowych), przyciski do sterowaia muzyką odtwarzaną na smartfonie, prognoza pogody oraz wyniki aktywności: aktualny puls, poziom natlenienia krwi, liczba spalonych kalorii czy poziom energii. Jeśli chodzi o podstawowe tryby sportowe, to są to między innymi: bieganie, jazda na rowerze, pływanie, trening siłowy, trening wydolnościowy, joga i pilates.

„Lily to pierwszy tego rodzaju smartwatch – zaawansowane technologicznie rozwiązania monitorowania kondycji i zdrowia zostały zastosowane w produkcie o eleganckim, kobiecym designie. Marka Garmin stara się odpowiadać na potrzeby klientek, oferując produkty dopasowane do ich potrzeb – w tym przypadku jest to mały, modny smartwatch zaprojektowany z myślą o nowoczesnych, aktywnych kobietach” – powiedziała Susan Lyman, wiceprezes Garmin do spraw marketingu. Dodajmy przy okazji, że zegarek działa do 5 dni między ładowaniami.

Dwie wersje do wyboru: stylowa i sportowa

Do wyboru jest wiele wariantów kolorystycznych w dwóch wersjach modelowych. Lily Sport ma aluminiowy bezel, silikonowy pasek i tarcze z motywami naturalnymi, a cena wynosi 199,99 euro. Z kolei Lily Classic ma bezel ze stali nierdzewnej, pasek z włoskiej skóry i tarcze zainspirowane modą premium, a cena wynosi 249,99 euro.

Źródło: Garmin

