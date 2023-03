Wiosenne okazje od Amazon - hit czy kit?

Amerykański gigant e-commerce jak co roku wita wiosnę akcją promocyjną. Zeszłoroczne okno z okazjami cenowymi na Amazon.pl trwało aż dwa tygodnie, w tym roku możemy polować na zniżki tylko przez trzy dni. Sprawdzamy na jakie promocje można liczyć w tym czasie.

Wiosenne okazje na Amazon Polska

Coroczna, wiosenna akcja zniżkowa Amazon wystartowała w poniedziałek 27 marca o godzinie 18:00 i ma trwać do środy włącznie. W promocyjnych zapowiedziach przewijały się takie marki jak Steelseries, Amazfit, Bosch czy Anker, a choć nie padło słowo o markach własnych, można było podejrzewać, że zniżki na nie również się pojawią. Sprawdzamy jak wygląda finalna oferta i czy Wiosenne Okazje mogą stanowić zagrożenie dla naszych domykanych inflacją portfeli.

AGD jak zwykle na pierwszym planie

Na starcie promocji zabrakło okazji na marki własne Amazon, takie jak Kindle czy Echo, co jest dość przykrym zaskoczeniem. Zwłaszcza, że promocje takie pojawiły się u naszych zachodnich sąsiadów. Sporo zniżek przypada tu na sektor AGD i na sprzęty audio, do czego amerykański serwis zdążył nas już przyzwyczaić.

Głośnik przenośny JBL Flip 5 - 369 zł zamiast 449 zł

Soundbar Philips TAB6305/10 - 799 zł zamiast 970 zł

Soundbar Phlilips TAB8405/10 - 1129 zł

Dla sympatyków marki Steelseries

Narzędzia Bosch...

I inne...

Darmowa wysyłka w Prime i zwrot różnicy w cenie

Wysyłka jest darmowa dla użytkowników programu Amazon Prime. Sam program nowi użytkownicy wciąż mogą wypróbować za darmo przez 30 dni. nadal można wypróbować program za darmo przez 30 dni - wystarczy zarejestrować się na dedykowanej stronie:

Oprócz darmowych dostaw, uczestnicy programu mogą liczyć na dostęp do platformy Amazon Prime Video z filmami i serialami - znaleźć tam można sporo perełek, w tym głośny serial o superbohaterach The Boys, kontrowersyjne Pieścienie Władzy, oskarowy Wszystko Wszędzie Naraz czy klasyki w rodzaju The Office czy House M.D. Abonamentowa usługa Amazona to także dostęp do Prime Gaming, z comiesięczną pulą darmowych gier, a także dostęp do limitowanych okazji podczas akcji promocyjnych takich jak Prime Days, Black Friday czy trwającej właśnie Spring Sale.

Na pierwszy rzut oka promocje wiosenne nie wyglądają szczególnie spektakularnie, jeśli znajdziecie jednak coś dla siebie, przyda się Wam także dodatkowa informacja - obsługa klienta Amazon informuje, że jeśli cena zakupionego przez Was produktu spadnie choćby odrobinę do 5 kwietnia włącznie, różnica ta zostanie Wam automatycznie zwrócona.

Wszystkie promocje znaleźć można tutaj.

źródło: Amazon.pl i informacja własna