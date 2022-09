Garmin Venu Sq 2 jest smartwatchem, który stanowi krok naprzód względem poprzedniej generacji, zachowując jednak ogólną koncepcję. To lifestylowy zegarek sportowy.

Garmin Venu Sq 2 – lifestylowy zegarek sportowy w nowej wersji

Największą różnicę można zauważyć w wyświetlaczu – w smartwatchu Garmin Venu Sq 2 wszystkie kluczowe informacje ukazuje 1,41-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 320 x 360 pikseli (przypomnijmy, że w pierwszej generacji mieliśmy 1,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 240 x 240 px). Jednak wrażenie robi także to, czego nie widać. Przede wszystkim: czas pracy wydłużył się z 6 do 11 dni w trybie zegarka i z 14 do 26 godzin w trybie GPS.

Niezmiennie Garmin Venu Sq 2 ma być zegarkiem na co dzień, ale kierowanym do osób, dla których kondycja i zdrowie są istotne bardziej niż mniej. Stąd obecność 25 aplikacji sportowych, pulsometr i pulsoksymetr, monitor energii i stresu czy ocena jakości snu. Na pokładzie nie zabrakło GPS-a, kompasu czy akcelerometru, ale możesz też liczyć na powiadomienia z telefonu, płatności z Garmin Pay, kalendarz, prognozę pogody czy funkcję sterowania muzyką odtwarzaną z telefonu.

Jak podsumowuje Dan Bartel z Garmina, „nieważne, jakie wyzwania postawi przed Tobą dzień – seria Venu Sq 2 została zaprojektowana po to, by im sprostać. Zegarki wyposażone są w bogatą gamę funkcji monitorowania zdrowia i aktywności, inteligentne powiadomienia oraz imponujący czas pracy baterii – a to wszystko w korzystnej cenie”. A skoro już o niej wspomniał…

Ile kosztuje Garmin Venu Sq 2?

Na oficjalnej stronie producenta smartwatch Garmin Venu Sq 2 kosztuje 269,99 euro. Dostępny jest także model „Music Edition” – za dodatkowe 30 euro umożliwia on pobieranie i odtwarzanie utworów z serwisów streamingowych bez połączenia z telefonem.

Źródło: Garmin