Karta GeForce GTX 1630 jest zapowiadana od kilku tygodni, ale ciągle nie możemy doczekać się jej premiery. W końcu pojawiły się nowe informacje o debiucie akceleratora.

GeForce GTX 1630 to propozycja z niskiej półki, która jest projektowana z myślą o tańszych komputerach do grania – konstrukcja nada się do grania w mniej wymagajace tytuły w rozdzielczości 1080p.

Czego możemy się spodziewać?

GeForce GTX 1630 – „nowa” karta z niskiej półki

Jeśli śledzicie nasze newsy, to specyfikacja karty nie powinna być dla Was tajemnicą - można powiedzieć, że GeForce GTX 1630 będzie "przyciętym" modelem GeForce GTX 1650 z 2019 roku (!).

Model GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 DDR5 GeForce GTX 1650 DDR6 Generacja Nvidia Turing Nvidia Turing Nvidia Turing Układ graficzny Turing TU117-150 Turing TU117-300 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 512 896 896 Taktowanie rdzenia 1800 MHz 1590 MHz 1590 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR5 64-bit 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 12 000 MHz 8000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 96 GB/s 128 GB/s 192 GB/s TDP 75 W 75 W 75 W

Karta wykorzystuje układ graficzny ze starej generacji Nvidia Turing (bez jednostek RT i Tensor) oraz 4 GB pamięci wideo GDDR6 64-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 75 W.

Kiedy premiera karty GeForce GTX 1630

Premiera karty GeForce GTX 1630 była już kilkukrotnie przekładana, ale ostatnio w sieci pojawiły się nowe informacje w temacie akceleratora Nvidii.



Użytkownicy chińskiego forum Board Channels twierdzą, że sklepowa premiera karty GeForce GTX 1630 została zaplanowana na 28 czerwca

Według chińskiego forum Board Channels, premiera karty GeForce GTX 1630 została zaplanowana na 28 czerwca (wtedy też miałaby się rozpocząć sprzedaż kart). Wiemy, że na rynku pojawią się autorskie modele najważniejszych producentów, ale głównie będą to konstrukcje z niedużymi, podstawowymi chłodzeniami.

Firma Gigabyte przygotowuje trzy niereferencyjne karty GeForce GTX 1630: GV-N1630OC-4GB, GV-N1630OC-4GL, GV-N1630D6-4GL

Nowy GeForce miałby konkurować z najsłabszymi kartami konkurencji np. niedawno wprowadzonym modelem Intel Arc A380. Nieoficjalnie wiadomo, że GTX 1630 będzie kosztować około 1000 juanów, co przekładałoby się na jakieś 700 złotych.

