Firma ASUS jest kolejnym producentem, który wprowadził do oferty karty graficzne GeForce GTX 1650 w wersji z pamięciami GDDR6. Nowe modele niebawem pojawią się w sprzedaży, a klienci będą mogli wybrać jedną spośród trzech niereferencyjnych wersji.

GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6

Zwykła karta GeForce GTX 1650 zadebiutowała już jakiś czas temu, ale niedawno pojawiła się jej odświeżona wersja – nadal wykorzystuje ona układ graficzny Nvidia Turing TU117 z 896 jednostkami CUDA, ale producent zastosował 4 GB pamięci GDDR6 128-bit (zamiast GDDR5).

Możemy tutaj oczekiwać nieco lepszej wydajności, ale do modelu GeForce GTX 1650 SUPER jeszcze jej trochę brakuje.

Topowa wersja karty ASUS GeForce GTX 1650 GDDR6

Model ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 to topowa propozycja – karta została wyposażona w efektowne chłodzenie DirectCU, które obejmuje masywny radiator oraz dwa wentylatory Axial-tech). Do dyspozycji oddano po dwa wyjścia HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4.

Dodatkowym atutem jest fabrycznie przyspieszony rdzeń – w wersji OC osiąga on 1845 MHz, w wersji Advanced jest to 1650 MHz, a w zwykłej jest to 1620 MHz. Taktowanie pamięci pozostało nietknięte i wynosi 12 000 MHz.

Wytrzymały GeForce GTX 1650 GDDR6

Drugi model - ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 wyróżnia się nie tylko ciekawą stylistyką, ale też wytrzymałym chłodzeniem (producent zastosował dwa wentylatory z certyfikatem IP5X). Na śledziu wyprowadzono trzy wyjścia obrazu: DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4.

Na rynku pojawią się dwie wersje karty. Zwykła pracuje z rdzeniem podkręconym do 1620 MHz, a w wersji OC osiąga on częstotliwość 1680 MHz. W obydwóch przypadkach taktowanie pamięci pozostało bez zmian.

Najtańsza wersja GeForce GTX 1650 GDDR6

Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6 ma być najtańszą propozycją producenta. Karta wykorzystuje tylko jeden wentylator z niedużym radiatorem. Zestaw wyjść wideo pozostał ten sam – jest to złącze DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4.

Standardowa wersja pracuje z taktowaniem układu graficznego podniesionym do 1620 MHz, a w wersji OC jest ono nieco wyższe – wartość Boost dochodzi do 1635 MHz. Ponownie, pamięć VRAM pracuje z zalecaną częstotliwością (tj. 12 000 MHz).

Kiedy karty ASUS GeForce GTX1650 GDDR6 trafią do sprzedaży?

Według udzielonych nam informacji, nowe modele mają pojawić się na polskim rynku do końca kwietnia. Póki co znamy sugerowaną cenę modelu TUF Gaming – ma ona wynosić 879 złotych, więc będzie o około 100 zł wyższa niż wersji z pamięciami GDDR5.

