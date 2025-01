Nvidia konsekwentnie ulepsza GeForce Now. Podczas CES 2025 poinformowano, że usługa grania w chmurze pojawi się na kolejnych platformach: Steam Deck, goglach Apple Vision Pro, Meta Quest 3, 3S oraz Pico.

W trakcie CES 2025 przedstawiono plany dotyczące aplikacji GeForce NOW. Ta zostanie wprowadzona w wersji natywnej na przenośną konsolę Steam Deck. To oznacza, że użytkownicy będą mieli możliwość grania w ulubione tytuły, korzystając z najwyższej jakości grafiki zapewnianej przez karty GeForce RTX.

Co nowego w GeForce Now?

Kiedy dokładnie GeForce Now pojawi się na Steam Deck? Tego nie wiemy, ale ma to się wydarzyć już wkrótce. Dodatkowo, usługa grania w chmurze zostanie rozszerzona na nowe rodzaje urządzeń. Aplikacja GeForce NOW będzie dostępna na goglach Apple Vision Pro, Meta Quest 3 i 3S oraz Pico, oferując pełen zakres funkcji i korzyści wynikających z ekosystemu RTX, w tym ray tracing i technologię NVIDIA DLSS.

Nvidia poinformowała również, że nadchodzące gry Doom: The Dark Ages oraz Avowed trafią do chmury w dniach swoich premier, tym samym dołączając do grona 2100 wspieranych tytułów.

Natomiast w tym tygodniu biblioteka GeForce NOW powiększa się o 6 kolejnych gier:

Road 96 ( Xbox oraz PC Game Pass)

Builders of Egypt (Steam)

Dredge (Epic Games Store)

Drova: Forsaken Kin (Steam)

Kingdom Come: Deliverance (Xbox)

Marvel Rivals (Steam)

Zmiany w GeForce Now

Usługa GeForce Now stale ewoluuje. W drugiej połowie 2024 r. nastąpiły pewne zmiany, które odnotować. Po pierwsze, Nvidia uruchomiła serwer w Polsce (oznaczony jako EU East), co w praktyce minimalizuje opóźnienia i skraca czas oczekiwania na dostęp do usługi.

Po drugie, pojawił się nowy abonament – Performance, który zastąpił subskrypcję Priority. Dodajmy również, że nowi użytkownicy, którzy dołączą do planów Ultimate oraz Performance po 1 stycznia 2025 roku, będą mogli korzystać z usługi maksymalnie 100 godzin miesięcznie. Warto podkreślić, że obecni subskrybenci nadal mogą cieszyć się nieograniczonym czasem gry do 1 stycznia 2026 roku, pod warunkiem kontynuacji subskrypcji.

