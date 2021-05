Sytuacja na rynku kart graficznych nadal jest bardzo kiepska, co powoduje problemy dla osób planujących złożenie PC-ta. Zainteresowani zakupem karty muszą czekać lub wygospodarować więcej pieniędzy… i to dużo więcej - okazuje się, że niektóre modele podrożały ponad 4-krotnie (!).

Jak pewnie wiecie, problem pojawił się już w ubiegłym roku – ze względu na małą podaż i duże zainteresowanie kartami (również ze strony kopaczy kryptowalut), Nvidia i AMD borykają się z problemem niedoboru kart graficznych w sklepach. Efekt jest taki, że sprzęt jest dostępny w dużo wyższych cenach lub w ogóle trudno go dorwać.

O ile podrożały karty graficzne? Stawki w sklepach dużo wyższe niż zalecane

Serwis 3DCenter prześledził oferty niemieckich i austriackich sklepów w poszukiwaniu ofert sprzedaży kart GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000. Nowe modele można znaleźć (z trudem), ale ich ceny są dużo wyższe niż zalecane przez producentów.

Poniżej znajdziecie porównanie sugerowanej stawki i realnych cen ze sklepów z ostatnich pięciu miesięcy.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 Cena rekomendowana 479€ 579€ 649€ 999€ 329€ 519€ 719€ 1549€ 17 stycznia - 809-1019€ 999-1199€ 1249-1841€ - 769-1049€ - 1649-2406€ 22 stycznia - 879-1049€ 1019-1279€ 1249-1718€ - 729-999€ - 1849-2379€ 2 luty - 859-1049€ 1049-1329€ 1299-1755€ - 799-1249€ 1399-1449€ 1750-2899€ 14 luty - 969-1489€ 1129-1399€ 1339-1729€ - 899-1349€ - 2223-2819€ 24 luty - 999-1199€ 1098-1399€ 1429-2045€ - 979-1569€ - 2469-3669€ 18 marzec 970-1049€ 1179-1199€ 1259-1539€ 1499-1960€ 559-1199€ 1299-1699€ 2299-2499€ 2459-3915€ 19 kwiecień 860-1521€ 1379-1699€ 1444-1699€ 1654-2527€ 589-1181€ 1290-1699€ 2299-2399€ 2699-3049€ 2 maj 899-1417€ 1373-1699€ 1632-1773€ 1799-2528€ 740-1349€ 1269-1699€ 2299-2499€ 2539-3499€ 16 maj 909-1580€ 1499-1699€ 1299-1799€ 1699-2999€ 999-1122€ 1498-1649€ 2999€ 3199€

Widać, że od początku roku ceny nowych kart mocno poszły w górę – za modele Radeon RX 6000 trzeba zapłacić 2- lub nawet 3-krotnie więcej, natomiast w przypadku modeli GeForce RTX 3000 stawki są 2-, 3- lub nawet 4-krotnie wyższe.



Ceny kart GeForce RTX 3080 obecnie są nawet 4-krotnie wyższe od rekomendowanej stawki (!)

Kiedy wrócą normalne ceny kart graficznych?

Jeżeli ktoś jest bardzo zdesperowany i może wyłożyć więcej pieniędzy, zapewne zakupi kartę graficzną po wyższej cenie. Pozostali muszą czekać na unormowanie sytuacji. Kiedy to się stanie?

Obydwaj producenci zapewniają, że dokładają wszelkich starań, by poprawić sytuację z dostępnością nowych modeli. Nie powinniśmy jednak oczekiwać, że rekomendowane ceny powrócą w najbliższych miesiącach – prognozy ekspertów wskazują, że kryzys potrwa jeszcze co najmniej do końca roku.

Źródło: 3DCenter