Nvidia chce umocnić swoją pozycję w wyższym segmencie wydajnościowym – wkrótce mają tutaj pojawić się karty GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti. Potwierdzają to materiały firmy MSI – producent przygotowuje kilka niereferencyjnych wersji nowych modeli.

O premierze nowych kart mówi się już od dłuższego czasu – miałyby one dołączyć do wcześniej wydanych modeli GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070. Wygląda na to, że firma MSI już jest gotowa do wydania autorskich wersji akceleratorów.

MSI przygotowuje niereferencyjne wersje kart GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti

Pierwsze przecieki o niereferencyjnych wersjach pojawiły się już jakiś czas temu – pisaliśmy o modelach MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC i MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X.

Wracamy jednak do tematu, bo serwis VideoCardz dotarł do materiałów, które potwierdzają plany wydania modeli Suprim i Suprim X (czyli topowych wersji producenta - ze standardowymi i fabrycznie podkręconymi zegarami).

Modele GeForce RTX 3080 Ti Suprim i Suprim X korzystają z chłodzenia Tri Frozr 2S, które było stosowane już w modelach GeForce RTX 3080 Suprim i Suprim X - konstrukcja obejmuje radiator z ciepłowodami Core Pipe, trzy wentylatory Torx Fan 4.0, a na rewersie znalazła się metalowa płytka backplate.

W modelach GeForce RTX 3070 Ti Suprim i Suprim X też znajdziemy chłodzenie Tri Frozr 2S, ale w nieco zmodyfikowanej wersji (to ta sama wersja jak w modelach GeForce RTX 3070 Suprim i Suprim X). Radiator i wentylatory pozostały bez zmian, ale backplate ma dodatkowe otwory wspomagające cyrkulację powietrza.

GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti – premiera zbliża się coraz większymi krokami

Nvidia jeszcze nie potwierdziła planów wydania GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti, ale w zasadzie jest to tylko kwestią czasu – według nieoficjalnych informacji, nowe modele mają zostać zapowiedziane 29 maja (na premierę przyjdzie nam poczekać odpowiednio do 2 i 9 czerwca).

Źródło: VideoCardz