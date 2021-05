Do ilu można podkręcić kartę Radeon RX 6900 XT? Okazuje się, że przy zastosowaniu odpowiedniego chłodzenia można wycisnąć naprawdę sporo – ostatnio udowodnili to overclockerzy z zespołu OGS, który zdołali uzyskać nowy rekord wydajności w benchmarku 3DMark Fire Strike Extreme.

Karty Radeon RX 6900 XT chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To topowa konstrukcja AMD RDNA 2, która została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających graczach – już przy standardowych ustawieniach bez problemu można na niej pograć w rozdzielczości 4K.

Ekstremalne podkręcanie karty Radeon RX 6900 XT

Greccy overclockerzy z zespołu OGS (Overclocked Gaming Systems) postanowili sprawdzić tutaj potencjał na przetaktowanie. Nie chodzi jednak o zwykłe podkręcanie w domowych warunkach, a o ekstremalny overclocking z ciekłym azotem w roli głównej.

Wybór padł na model PowerColor Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate, a więc jedną z topowych wersji tej karty (z wyselekcjonowanym układem graficznym Navi 21 XTXH i z podniesionymi limitami taktowań). Ostatecznie udało się go przyspieszyć do 3321 MHz na rdzeniu i 16 960 MHz na pamięci wideo. To jeszcze lepszy wynik, niż uzyskał niemiecki overclocker der8auer.

Platforma z procesorem AMD Ryzen 9 5950X (podkręconym do 5600 MHz), 2x 8 GB pamięci DDR4 (3800 MHz - CL12-12-12-28) i wspomnianą kartą Radeon RX 6900 XT (3321/16 960 MHz) uzyskała w teście 3DMark Fire Strike Extreme wynik 37 618 punktów.

Zespół OGS tym samym uzyskał nowy rekord wydajności, bijając poprzedni wynik o 2874 punktów (notabene też ustanowiony na konfiguracji z procesorem Ryzen 9 5950X i kartą Radeon RX 6900 XT). Rezultat robi spore wrażenie i pokazuje pełny potencjał topowej karty AMD. Na przekroczenie "magicznej" granicy 40 000 punktów jednak zpewne będziemy musieli poczekać do premiery kolejnej generacji GPU.

Źródło: HWBot

