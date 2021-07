Jesteśmy po premierze wydajniejszych kart Radeon RX 6000, ale przed nami prezentacja modeli ze średniej i niższej półki. Możliwe, że stanie się to już niedługo, bo do sieci wyciekło zdjęcie karty Radeon RX 6600 – to sprzęt, który ma zainteresować sporo graczy.

Radeon RX 6600 - nadchodzą karty graficzne ze średniej półki

Jeśli na bieżąco śledzicie nasze newsy, wiecie, że w planach AMD są jeszcze co najmniej dwie karty graficzne RDNA 2 ze średniej półki – to Radeon RX 6600 i Radeon RX 6600 XT.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6700* Radeon RX 6600 XT* Radeon RX 6600* Układ graficzny Navi 22 XT Navi 22 XL Navi 23 XT Navi 23 XL Jednostki cieniujące 2560 2304 2048 1792 Jednostki teksturujące 160 144 128 112 Jednostki rasteryzujące 64 64 32 32 Jednostki Ray Accelerators 40 36 32 28 Taktowanie rdzenia 2321/2581 MHz ??? ???/2679 MHz ??? Pamięć Infinity Cache 96 MB 96 MB 64 MB 64 MB Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 384 GB/s 384 GB/s 256 GB/s 256 GB/s TBP 230 W ??? <130 W < 100 W Cena $479 ??? ??? ??? *specyfikacja nieoficjalna

Nowe modele mają bazować na układzie graficznym Navi 23 (różnica sprowadza się do liczby aktywnych jednostek). Oprócz tego będą one dysponować 8 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Przecieki na temat wydajności wskazują na osiągi zbliżone do modeli Radeon RX 5700 i Radeon RX 5700 XT ze starej generacji RDNA. Teoretycznie powinniśmy otrzymać karty nadające się do grania w rozdzielczości Full HD - to bardzo ważny segment, bo zwykle przyciąga on najwięcej graczy.

Radeon RX 6600 w referencyjnej wersji

Jak będą wyglądać karty? Pierwsze zdjęcie nowej konstrukcji ujawniło... samo AMD – na jednej z konferencji producenta pojawił się slajd, w którym zapowiedziano wprowadzenie kolejnych konstrukcji dla desktopów i laptopów (niestety dotrzymano tutaj tylko obietnicy wydania mobilnych modeli Radeon RX 6000M).

Serwis VideoCardz dotarł do nowego zdjęcia (a właściwie wyrenderowanego modelu) - podobno przedstawia on referencyjną wersję modelu Radeon RX 6600 XT. Możemy przypuszczać, że podobnie będzie wyglądać też referencyjny Radeon RX 6600.

Co można powiedzieć o nowej karcie? Uwagę zwraca 2-slotowe chłodzenie z pojedynczym wentylatorem - jest ono dużo mniejsze niż cooler z Radeonów RX 6800/RX 6800 XT (3 wentylatory) czy Radeona RX 6700 XT (2 wentylatory). Daje to nadzieję, że konstrukcja zmieści się także do mniejszych komputerków typu ITX. Po odpowiedniej obróbce obrazu udało się też zidentyfikować 8-pinowe gniazdo zasilania.

Premiera kart Radeon RX 6600 – producenci gotowi do wydania autorskich wersji

Początkowo podejrzewano, że modele Radeon RX 6600 i RX 6600 XT zadebiutują w pierwszej połowie roku. Tak się jednak nie stało... i póki co nie ma żadnych innych pogłosek na temat planów wydania nowych kart. Wiemy jednak, że firmy ASRock i Gigabyte już są przygotowane do wprowadzenia autorskich wersji, więc pewnie tylko czekają na zielone światło od AMD.

