Nvidia planuje pogodzić interesy graczy i kopaczy kryptowalut – jednym z rozwiązań było tutaj ograniczenie wydajności karty GeForce RTX 3060 w kopaniu kryptowalut. Wygląda na to, że podobne ograniczenia będą dotyczyć także modelu GeForce RTX 3080 Ti.

Pierwsze, nieoficjalne informacje o modelu GeForce RTX 3080 Ti pojawiły się w ubiegłym roku, ale specyfikacja karty w międzyczasie ulegała modyfikacjom.

Według najnowszych przecieków, karta ma bazować na rdzeniu Nvidia Ampere GA102 w wersji z 10 240 jednostkami CUDA. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit.

Wydajność? Teoretycznie powinniśmy otrzymać kartę o plasującą się pomiędzy modelem GeForce RTX 3080 a GeForce RTX 3090, ale w cenie zbliżonej do GeForce RTX 3080 (przynajmniej w teorii, bo sytuacja na rynku kart graficznych jest dramatyczna).

Według użytkownika kopite7kimi (znanego z wiarygodnych przecieków na temat sprzętu), Nvidia planuje ograniczyć wydajność karty GeForce RTX 3080 Ti w kopaniu kryptowaluty Etherum – podobnie jak to ma miejsce w GeForce RTX 3060.

It will have 12G 19Gbps VRAM and an ETH mining nerf too.