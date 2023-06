Za nami premiery dwóch kart graficznych ze średniej półki - Nvidia zaprezentowała model GeForce RTX 4060 Ti, a AMD wprowadziło Radeona RX 7600. Nowe karty pojawiły się w naszym rankingu i możemy coś więcej powiedzieć o ich opłacalności.

Sezon na premiery kart graficznych do gier rozkręca się coraz mocniej. Po droższych modelach typu GeForce RTX 4080 czy Radeon RX 7900 XTX, producenci wprowadzają tańsze konstrukcje, które mają zainteresować szersze grono odbiorców.

W ubiegłym miesiącu na rynku pojawiły się dwa nowe modele dla graczy – Nvidia wprowadziła kartę GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 8 GB pamięci VRAM (później ma pojawić się również wersja z 16 GB), a AMD zaprezentowało model Radeon RX 7600. Obydwie konstrukcje gruntownie przetestowaliśmy w naszych recenzjach, ale ich osiągi możecie też sprawdzić w naszym rankingu kart graficznych.

GeForce RTX 4060 Ti nie wypadł najlepiej, ale już tanieje

GeForce RTX 4060 Ti to następca modelu GeForce RTX 3060 Ti. Karta wykorzystuje układ graficzny Ada Lovelace AD107 z 4352 jednostkami CUDA i oferuje 8 lub 16 GB pamięci GDDR6 128-bit. Co ważne konstrukcja odznacza się stosunkowo niewielkim poborem energii elektrycznej (współczynnik TGP oszacowano na 160 W).

Przy standardowej rasteryzacji karta wypada nieco lepiej względem poprzednika. Warto również pamiętać, że podstawowa wersja karty dysponuje tylko 8 GB pamięci VRAM, co przy wyższych rozdzielczościach może okazać się ograniczeniem. Sporym atutem jest jednak wsparcie dla technologii DLSS 3 z funkcją Frame Generator, która potrafi znacząco podnieść płynność animacji w grach.



Najtańsze wersje kart GeForce RTX 4060 Ti można kupić poniżej 2000 zł (Morele.net)

GeForce RTX 4060 Ti w naszym rankingu wypada ciut lepiej od modelu GeForce RTX 3060 Ti. Podstawowe wersje (z 8 GB pamięci VRAM) miały kosztować od 2039 złotych, ale zaraz po premierze sklepy zaczęły obniżać ich ceny – na rynku pojawiło się sporo wersji, a najtańsze modele można kupić już za około 1950 – 2000 złotych (wersja z 16 GB pamięci VRAM ma kosztować około 2500 - 2600 złotych). Niestety, nawet taka cena wydaje się trochę wygórowana.

Radeon RX 7600 – nowy model w niezłej cenie

Firma AMD wprowadziła do oferty model Radeon RX 7600, który ma zastąpić bardzo popularnego Radeona RX 6600. Karta plasuje się w średnim segmencie wydajnościowym i została zaprojektowania do grania w rozdzielczości Full HD. Specyfikacja nie wygląda mocarnie – na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 33 z 2048 jednostkami cieniującymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Producent określił współczynnik TDP na 165 W, więc jest on nieco wyższy względem poprzednika.

Radeon RX 7600 to model ze średniej półki, który nada się do grania w rozdzielczości Full HD - realnie możemy liczyć na osiągi zbliżone do modelu Radeon RX 6600 XT i RX 6650 XT. W wyższych rozdzielczościach ograniczeniem może okazać się słaby procesor graficzny oraz niewielka pojemność pamięci VRAM.



Najtańsze wersje kart Radeon RX 7600 mozna kupić poniżej 1400 zł (Komputronik)

W rankingu kart graficznych karta oferuje podobne osiągi właśnie do modelu Radeon RX 6600 XT. Warto jednak zauważyć, że dostępność kart jest bardzo niewielka – w sklepach właściwie pojawiło się kilka modeli w cenach na poziomie 1400 – 1600 złotych (najtańsze można kupić nawet nieco poniżej sugerowanej ceny). Karta została całkiem nieźle wyceniona, ale często bardziej opłacalną propozycją mogą okazać się starsze modele Radeon RX 6650 XT i Radeon RX 6700/6700 XT.

Przed nami premiery kolejnych kart graficznych

Wiemy, że sezon na premiery kart graficznych dopiero się rozkręca i niebawem na rynku powinny pojawić się kolejne modele ze średniej półki. Nvidia niedawno potwierdziła, że 29 czerwca do sprzedaży trafi GeForce RTX 4060, a w lipcu mają pojawić się modele GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM.

AMD najpewniej nie będzie czekać z założonymi rękami. W kuluarach mówi się o planach wprowadzenia modeli Radeon RX 7700 i Radeon RX 7800 ze średnio-wyższej półki, ale jeszcze nie znamy przybliżonego terminu ich debiutu.

Źródło: inf. własna, Morele, Komputronik