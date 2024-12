GeForce RTX 5090 na zdjęciach. Tak wygląda nowy flagowiec NVIDII

W sieci pojawiły się zdjęcia płytki drukowanej karty graficznej GeForce RTX 5090, która ma przejąć tytuł najwydajniejszego modelu dla graczy. Fotografie ujawniają kilka ciekawych szczegółów.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę kart graficznych GeForce RTX 5000, które mają tchnąć powiew świeżości na rynku komputerów do grania. Co prawda na oficjalną prezentację będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale w sieci pojawia się coraz więcej ciekawych przecieków.

GeForce RTX 5090 na zdjęciach

Na chińskich forach ChipHell i Baidu opublikowano zdjęcia płytki drukowanej karty GeForce RTX 5090, prawdopodobnie pochodzące z fabryki jednego z producentów. Choć sama płytka jest stosunkowo niewielka, bardziej spostrzegawczy obserwatorzy mogą dostrzec na niej kilka interesujących szczegółów.



Płytki drukowane karty graficznej GeForce RTX 5090

Warto zwrócić uwagę na ogromną powierzchnię procesora graficznego - układ NVIDIA Blackwell GB202 z pewnością będzie jednym z największych i najbardziej złożonych chipów dla konsumenckich kart graficznych (szacuje się, że może on mieć powierzchnię ok. 744 mm2). Tuż obok znalazło się 16 miejsc dla kości pamięci, co potwierdza wcześniejsze przecieki, jakoby karta dysponowała pamięcią wideo o 512-bitowym interfejsie (16x 32-bit).



Płytka drukowana z zamontowanymi komponentami - warto zwrócić uwagę na ogromny układ graficzny NVIDIA GB202 i 16 kości pamięci GDDR7

Ujawnione zdjęcia potwierdzają obecność czterech wyjść wideo: HDMI i 3x DisplayPort, a także 16-pinowej wtyczki zasilającej.

Jak będzie wyglądać cała karta graficzna? Niewielka płytka drukowana wcale nie musi oznaczać małych rozmiarów karty graficznej. RTX 5090 najpewniej pojawi się w wielu autorskich wersjach z rozbudowanym chłodzeniem, które będzie wystawać poza obrys PCB.

Specyfikacja karty GeForce RTX 5090

Specyfikacja karty GeForce RTX 5090 już krąży w sieci. Nieoficjalnie wiadomo, że konstrukcja bazuje na układzie graficznym Blackwell GB202 z 21760 jednostkami CUDA i dysponuje 32 GB pamięci GDDR7 512-bit o przepustowości 1792 GB/s. Powinniśmy otrzymać wydajniejszą propozycję względem GeForce RTX 4090.

Karta podobno wykorzystuje magistralę PCI-Express 5.0 x16. Topowy model ma cechować się zapotrzebowaniem na energię na poziomie 600 W, a do jego poprawnego działania wymagane będzie podłączenie 16-pinowego zasilania.

Więcej szczegółów o nowej karcie powinniśmy poznać na początku roku podczas targów CES 2025. Pozostaje więc cierpliwie czekać.