Nadchodzą karty AMD Radeon RX 9000. Wyciekła specyfikacja i wydajność

AMD zmieni schemat oznaczeń nowych kart graficznych - zamiast serii Radeon RX 8000, producent planuje wydać serię Radeon RX 9000. Mamy też informacje o specyfikacji i wydajności pierwszych modeli.

Czekacie na nowe karty graficzne do grania? Dotychczas przypuszczano, że po modelach Radeon RX 7000 AMD wprowadzi serię Radeon RX 8000. Jednak według najnowszych przecieków producent planuje zmienić schemat nazewnictwa, a na rynku zadebiutują karty graficzne z serii Radeon RX 9000.

Nadchodzą karty Radeon RX 9000

Według informacji podanych na profilu All The Watts!!, nowe karty graficzne dla komputerów stacjonarnych i laptopów mają należeć do serii Radeon RX 9000. Seria Radeon RX 8000 ma być zarezerwowana dla zintegrowanych układów graficznych w procesorach Ryzen AI Max 300.

Co ważne, producent ma zmienić schemat oznaczeń kart - doczekamy się modeli z serii:

Radeon RX 9070,

Radeon RX 9060,

Radeon RX 9050,

Radeon RX 9040.

Oznacza to, że za segment wydajnościowy będzie odpowiadać trzecia cyfra (podobnie jak w przypadku kart NVIDII – mamy modele GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070).

Wydajność kart graficznych Radeon RX 9000

Jakiś czas temu producent zapowiedział, że w nowej serii odpuści topowy segment wydajnościowy. Czego zatem możemy się spodziewać? Użytkownik Kepler podał przewidywaną specyfikację trzech pierwszych modeli ze średnio wyższej półki.

Radeon RX 9070 XT ma bazować na układzie graficznym AMD Navi 48 XTX, który dysponuje 64 blokami CU (4096 jednostek cieniujących). Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki wydajności modelu Radeon RX 9070 XT. Zgodnie z nimi karta osiąga 22 894 punkty GPU w benchmarku 3DMark Time Spy, co sugeruje, że jej wydajność jest zbliżona do Radeon RX 7900 GRE - obecnego modelu ze średnio wyższej półki.

Na jednej z grafik udostępnionych przez producenta pojawiła się tajemnicza karta graficzna, która rzekomo przedstawia referencyjny model Radeon RX 9070 XT. Konstrukcja wyróżnia się efektownym układem chłodzenia wyposażonym w trzy wentylatory. Niektórym może ona przypominać karty ASUS z serii ROG Strix.

Radeon RX 9070 zaoferuje słabszą specyfikację. Nieoficjalnie wiadomo, że karta wykorzystuje układ graficzny AMD Navi 48 XT, w którym aktywne ma być tylko 56 bloków CU (3584 SP). Do tego na pokładzie znajdziemy tylko 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Okrojona specyfikacja będzie miała przełożenie na osiągi. Według nieoficjalnych przecieków, karta ma oferować wydajność zbliżoną do modelu Radeon RX 7800 XT. Mówimy zatem o średnim segmencie wydajnościowym.

Kiedy premiera kart Radeon RX 9000?

Można podejrzewać, że karty Radeon RX 9000 zostaną zapowiedziane na początku stycznia podczas targów CES 2025. Na początku zapewne będą to tylko modele Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070, a kolejne, słabsze konstrukcje pojawią się w późniejszym terminie. Odbiór nowych kart może zależeć od wyceny sprzętu. Według użytkownika All The Watts!! topowe karty mają obejmować segment 449 - 649 dol., natomiast słabsze modele pojawią się w segmencie 179-349 dol. Czekamy zatem na oficjalną prezentację i konkrety.