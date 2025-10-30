Google Gemini z nową funkcją. Na studiach dałbym się za nią pokroić

Gemini otrzymało nową funkcję, która pozwala na generowanie prezentacji Google Slides w kilka sekund. Wystarczy słowny opis.

Każdy, kto przygotowywał kiedyś prezentację ze slajdami do szkoły lub pracy wie, że jest to proces, który potrafi pochłonąć kilka godzin. Przynajmniej tak było do niedawna, bo teraz można go sprowadzić do kilku kliknięć.

Proces generowania pokazu slajdów w Gemini jest banalnie prosty. Wystarczy:

uruchomić Gemini na stronie internetowej lub aplikacji;

wybrać opcję Canvas z paska narzędzi;

wpisać polecenie wygenerowania prezentacji;

opcjonalnie zamieścić dodatkowy dokument z danymi.

W ciągu kilkudziesięciu sekund sztuczna inteligencja powinna wygenerować zestaw slajdów, wypełniając je przy okazji grafikami, wykresami i innymi wizualizacjami danych. Utworzoną w ten sposób prezentację można przenieść bezpośrednio do Google Slides, aby tam ją dopracować lub udostępnić.

Prezentacje ze slajdami w Gemini na razie tylko dla płacących użytkowników

Google poinformował, że na razie opcja tworzenia pokazów slajdów udostępniana jest użytkownikom płatnych planów Google AI Pro oraz Google AI Ultra. Do planu darmowego ma trafić w ciągu kilku miesięcy.

Wdrażanie nowej funkcji przebiega stopniowo, a cały proces planowo ma się zakończyć do 12 listopada. U mnie w chwili publikacji tego artykułu generator prezentacji nie jest jeszcze dostępny, więc nie miałem okazji go sprawdzić.