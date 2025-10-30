Gemini ląduje na głośnikach Google. Polscy użytkownicy wstrzymali oddech

Polscy użytkownicy głośników Google odzyskali nadzieję na to, że wkrótce będą mogli komunikować się ze swoimi urządzeniami we własnym języku. Zapytałem jednak o to samego producenta, a ten na razie niczego nie gwarantuje.

Choć Asystent Google na smartfonach działa po polsku od 2019 roku, wsparcie dla naszego języka ominęło inteligentne głośniki i wyświetlacze. Smuci to tym bardziej, że już 6 lat temu istniały nieoficjalne sposoby na uruchomienie polskiego Asystenta, a ten - co wiem z doświadczenia - działał bez zastrzeżeń. Niestety z czasem Google załatał większość luk pozwalających na ominięcie językowych ograniczeń.

Wielu użytkowników głośników i ekranów Google’a w Polsce już dawno straciło nadzieję na dodanie wsparcia dla naszego języka, ale światełko w tunelu pojawiło się kilka miesięcy temu. Producent ogłosił, że Asystent na głośnikach zostanie zastąpiony przez Gemini, a nowe AI - z uwagi na wykorzystanie dużych modeli językowych - "uczy się" przecież nowych języków znacznie szybciej od poprzednika.

Gemini for Home na głośnikach już u pierwszych użytkowników

Pod koniec października Google zaczął udostępniać głośnikową wersję Gemini użytkownikom w USA, którzy zapisali się do programu pilotażowego Gemini for Home.

Kompatybilne z nową sztuczną inteligencją są wszystkie inteligentne głośniki i ekrany Google’a, które trafiły na rynek od 2016 roku. Jedynie tryb Gemini Live, który pozwala na prowadzenie ciągłej konwersacji i wchodzenie wirtualnemu pomagierowi w słowo, zarezerwowany jest dla nowszych modeli: Google Nest Hub Max, Google Nest Mini (2. gen), Google Nest Audio, Google Nest Hub (2. gen).

Czy Gemini fof Home na głośnikach obsłuży język polski?

W ramach programu pilotażowego Gemini for Home działa wyłącznie po angielsku, ale Google poinformował, że na początku 2026 roku dodana zostanie obsługa kolejnych języków. Nie podał jednak ich listy.

Wysłałem do działu Made by Google zapytanie, czy Gemini for Home obsłuży te same języki, co Gemini na telefonach. "Języki dostępne dla nowej funkcji Gemini for Home będą się nieco różnić od tych w aplikacji Gemini na twoim telefonie. Jednak świetną wiadomością jest to, że w tej nowej funkcji nadal będziesz mieć dostęp do dużej listy języków! Ciężko pracujemy, aby była ona pomocna dla jak największej liczby osób" - to odpowiedź, którą otrzymałem.

Sprawa wciąż nie jest więc jasna. Na naszą niekorzyść działa to, że inteligentne głośniki i ekrany w ogóle nie są dostępne w polskim Google Storze. Na wiosnę zaplanowano premierę nowego modelu Google Home Speaker, a jego zapowiedź widnieje już na stronie sklepu amerykańskiego czy brytyjskiego, ale nie polskiego.

Z kolei na stronie wsparcia technicznego Google’a widnieje artykuł poświęcony Gemini for Home, który przetłumaczono na 22 języki: angielski, angielski (Wielka Brytania), chiński (Hongkong), chiński (tradycyjny), duński, filipiński, fiński, francuski, francuski (Kanada), hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), indonezyjski, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, portugalski (Brazylia), szwedzki, tajski, włoski. Lista ta może być wskazówką odnośnie tego, dla których języków wsparcie planowane jest w pierwszej kolejności.

Podsumowując. Nie ma gwarancji, że w przyszłym roku głośniki Google’a przemówią po polsku, a i żadne poszlaki póki co na to nie wskazują.