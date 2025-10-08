AI Mode już w Polsce. Wyszukiwarka Google nauczyła się nowych sztuczek

Wyszukiwarka Google właśnie zmieniła się nie do poznania. Google uruchomił w Polsce długo oczekiwany tryb AI.

AI Mode, zwany w Polsce po prostu trybem AI, zadebiutował w maju podczas Google I/O 2025. Funkcja najpierw trafiła do USA, później blisko 160 kolejnych krajów i regionów, ale mieszkańcy Unii Europejskiej musieli poczekać kilka miesięcy dłużej.

Google ogłosił jednak, że 8 października dostępność trybu AI rozszerzono o ponad 40 nowych krajów oraz 38 nowych języków. Na liście znalazła się Polska i język polski, ale otrzymaliśmy informację, że może minąć kilka dni zanim funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników.

Tryb AI w wyszukiwarce Google. Jak działa AI Mode?

Tryb AI to funkcja, która wykorzystuje duży model językowy Gemini 2.5 do udzielania gotowych odpowiedzi na nawet bardzo złożone pytania. Sztuczna inteligencja dzieli zapytanie na podtematy, wysyła je do wyszukiwarki Google w tle, a następnie tworzy na podstawie zebranych danych wyczerpującą odpowiedź.

Z nowej funkcji można korzystać na trzy sposoby:

wchodząc na google.com/ai;

otwierając wyszukiwarkę Google w przeglądarce, wpisując zapytanie i klikając w zakładkę Tryb AI na górze strony;

klikając w aplikacji Google na Androida lub iOS w przycisk Tryb AI na ekranie głównym.

AI Mode jest multimodalny, co oznacza, że do wprowadzania zapytań można wykorzystać tekst, głos lub podgląd z aparatu w telefonie.

Globalna dostępność trybu AI w Google to koszmarna wiadomość dla twórców Perplexity

AI Mode stanowi bezpośrednią konkurencję dla usług od podstaw zbudowanych jako inteligentne odpowiadarki, z których najpopularniejszą jest Perplexity. Jej twórcy regularnie starają się kusić użytkowników nowymi rozwiązaniami, ale tryb AI ma ułatwioną popularyzację dzięki integracji z najpopularniejszym narzędziem internetowym na świecie, którym jest wyszukiwarka Google.

W maju szef Google’a ogłosił, że liczba aktywnych użytkowników uboższej funkcji wyszukiwarki - AI Overviews - przekroczyła 1,5 mld. "To oznacza, że wyszukiwarka Google dostarcza generatywną sztuczną inteligencję do większej liczby osób niż jakikolwiek inny produkt na świecie" - pochwalił się wówczas Sundar Pichai.