Nie masz pomysłu na życzenia świąteczne? Zobacz ten generator

Sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie spersonalizowanych wideo z życzeniami. Twórcy AI Synthesia opracowali generator pozwalający na wpisanie dowolnej treści życzeń, które następnie zostaną wypowiedziane przez Świętego Mikołaja.

Sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie, znajdując zastosowanie w coraz szerszych dziedzinach życia. Od medycyny, przez edukację, po rozrywkę, AI staje się kluczowym narzędziem wspierającym codzienne funkcjonowanie.

Jednym z popularnych zastosowań sztucznej inteligencji są generatory wideo, które zdobywają coraz większe uznanie. W okresie świątecznym narzędzia te mogą posłużyć do tworzenia oryginalnych i spersonalizowanych życzeń.

Generator życzeń świątecznych

Synthesia to darmowe narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji, które umożliwia przetwarzanie tekstu na mowę. Technologię można wykorzystać do tworzenia spersonalizowanych filmików z życzeniami, w których Święty Mikołaj mówi prosto do odbiorcy.

Platforma pozwala na wygenerowanie realistycznego awatara i dostosowanie kilku świątecznych szablonów otoczenia. Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania tekstu na mowę, usługa pozwala użytkownikom tworzyć dowolne, spersonalizowane wiadomości. Co ważne działa ona w ponad 140 językach, więc filmik będziemy mogli wysłać też do przyjaciół z zagranicy.

Jak stworzyć życzenia świąteczne

Jak wysłać wiadomość od Świętego Mikołaja z życzeniami? Wystarczy wejść na stronę generatora Synthesia z generatorem życzeń świątecznych.

Wybieramy jeden ze świątecznych szablonów, a następnie wpisujemy treść życzeń. Warto jednak pamiętać, by życzenia nie były zbyt długie, bo dostępne pole pozwala na wpisania jedynie 250 znaków. Jeśli nie macie pomysłu, może warto skorzystać z chatbota np. ChatGPT.

Na końcu wpisujemy adres e-mail, na który Synthesia wyśle świąteczne życzenia. Proces generowania wideo może potrwać kilka-kilkanaście minut. Otrzymany link umożliwia obejrzenie wideo, pobranie go lub wygenerowanie linku do ich udostępnienia.

Generowanie życzeń świątecznych przez sztuczną inteligencję to ciekawy sposób na stworzenie oryginalnej i spersonalizowanej wiadomości, która może zaskoczyć i ucieszyć bliskich. To wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy brakuje czasu lub pomysłów. Pamiętajcie jednak, że nic nie zastąpi szczerych, własnoręcznie napisanych życzeń, które wyrażają nasze prawdziwe uczucia i troskę.