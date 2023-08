Minęły już 23 lata odkąd Polacy mogą korzystać z kultowego dziś komunikatora Gadu-Gadu (GG). 15 sierpnia 2000 r. popularne “słoneczko” po raz pierwszy pojawiło się w sieci.

GG już od samego początku istnienia mogło pochwalić się dużą popularnością. W pierwszym dniu komunikator odnotował rejestrację aż 10 tys. użytkowników, a w kolejnych latach kultowe dziś oprogramowanie cieszyło się stale rosnącym zainteresowaniem. Dowodem tego jest fakt, że w szczycie popularności z GG korzystało aż 7 mln użytkowników.

Polacy nadal chętnie wybierają GG

Początek lat dwutysięcznych to czas, kiedy na komputerach królowały przeboje takie jak Heroes of Might and Magic III, Final Fantasy IX, Diablo II, Twierdza lub też Grand Theft Auto: Vice City. Bez względu na to, jakie gry miałeś w tym okresie na swoim komputerze, nie mogło zabraknąć jednego – komunikatora GG.

Biuro prasowe Gadu-Gadu ma świadomość tego, jak znaną wśród internautów jest marka GG i popiera to ankietą Panelu Ariadna, z której wynika, że aż 91 proc. ankietowanych zna markę z ikoną żółtego słoneczka. Ponadto zdaniem GG “badanie to może powtórzyć każdy z nas – na co dzień, pytając przechodniów o tę nazwę [dop. red.: GG]”.

Mimo ponad dwóch dekadach obecności na rynku, z Gadu-Gadu nadal aktywnie korzysta wielu użytkowników i właściciel platformy podkreśla, że komunikator ma dobre fundamenty do budowania marki w przyszłości.

Dziś najwięcej użytkowników GG stanowią mężczyźni – jest ich bowiem 54 proc. ogółu. Zdecydowana większość osób, które logują się do komunikatora ma natomiast mniej niż 35 lat (74 proc.), a użytkowników w wieku 16-25 lat jest 37 proc. Korzystający z GG wymieniają wśród zalet polskiego komunikatora szybkie i proste działanie, ale nie ukrywają też, że ważny dla nich jest sentyment.

Możesz wrócić do swojego starego numeru GG

Należące do firmy Fintecom Gadu-Gadu ma przed sobą wiele planów na rozwój. Najważniejsze z nich to przede wszystkim wyjście do anglojęzycznych użytkowników, co już jest realizowane i dowodzi temu aplikacja dostępna pod adresem ggapp.com.

Ponadto GG planuje wprowadzić wygodne płatności. Za pośrednictwem komunikatora użytkownicy mają otrzymać możliwość przekazywania sobie pieniędzy. Nie brakuje też wykorzystania sztucznej inteligencji, czego przykładem jest czatbot AmiGGo.

Jeśli zatem obudził się w tobie sentyment i chcesz wrócić na GG – nie ma ku temu przeszkód. Gadu-Gadu informuje, że wystarczy zwrócić się do biura obsługi klienta, aby poprosić o przywrócenie dostępu do swojego starego konta. Dzięki temu możesz bez trudu wrócić do numeru, z którego korzystałeś lata temu. Pamiętasz jeszcze ten szereg cyferek?