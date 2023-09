Jak popularny komunikator GG - który notuje około 1 miliona logowań rocznie - może okazać się pomocny w codziennej nauce?

Od wielu lat nowe technologie są wykorzystywane przez uczniów i studentów. Służą do prostego wyszukiwania informacji w Internecie, uczestnictwa w lekcjach online, rozwiązywania równań, a nawet korzystania z gotowych rozwiązań generowanych przez sztuczną inteligencję. Technologie te mogą być bardzo pomocne, ale jednocześnie mogą stanowić pułapkę, oferując gotowe rozwiązania i zastępując nas w procesie pracy, a nawet myślenia. Jak więc zachować zdrową równowagę i umiejętnie korzystać z dobrodziejstw technologii cyfrowych w szkole średniej i na studiach?

Schowek na linki i zdjęcia

Codzienna nauka to ogromny zbiór danych: dat, równań, linków do najważniejszych artykułów i opracowań. Kluczem do sukcesu jest umiejętne segregowanie tych informacji i wyodrębnianie tych najważniejszych, które warto mieć zawsze pod ręką - na przykład do powtórzeń podczas oczekiwania na autobus do szkoły. Tradycyjne notatki w zeszycie i spisywanie faktów to nadal skuteczne metody nauki, ale dodatkowym wsparciem może okazać się praktyczna funkcja "Mój Schowek" dostępna w komunikatorze GG. "Mój Schowek" to podręczne wirtualne miejsce w GG, w którym można zapisywać i przechowywać różne materiały, takie jak opracowania lektur, linki do najważniejszych stron i artykułów, streszczenia, daty, pliki, zdjęcia czy grafiki.

Co ważne, materiałami ze schowka można łatwo podzielić się z innymi znajomymi ze szkolnej ławki czy roku studenckiego, nawet jeśli nie mają jeszcze GG - wystarczy wysłać im link do materiału w GG. Bez problemu otworzą go w przeglądarce i pobiorą plik.

Aby umieszczać linki i pliki w "Moim Schowku", wystarczy dodać do swojej listy kontaktów w komunikatorze nr GG 8015, otworzyć okno rozmowy z nim i wpisywać w nie ważne linki, artykuły, zdjęcia. Aby je ponownie odczytać, wystarczy wrócić do rozmowy z numerem GG 8015.

Wymieniaj pliki ze znajomymi - nawet do 2GB

Pliki PDF, opracowania, dokumenty tekstowe czy zdjęcia - w dzisiejszej szkole materiały cyfrowe to codzienność, a wysyłanie dużych plików może sprawiać kłopot z uwagi na ograniczenia różnych serwisów. Wykorzystując do nauki GG, możemy wygodnie przez komunikator przesyłać znajomym w klasie pliki w rozmiarze nawet do 2 GB każdy. Wystarczy posiadać GG. W ten sposób możemy współdzielić - nawet z nauczycielem, wykładowcą - niezbędne pliki, posługiwać się jednym linkiem i nie wychodząc z aplikacji, móc nadal rozmawiać.

W ten sposób możemy na przykład szybko wysłać w grupie GG zdjęcie pracy zadanej do domu komuś, kto nie był w szkole. Link do pracy możemy współdzielić z innymi, również rodzicami.

Ważne: w przypadku plików, okres ich przechowywania w schowku wynosi 90 dni, w przypadku użytkowników posiadających wersję GG Premium, dostęp do plików wydłuża się do 365 dni od momentu ich wysłania. Te same zasady obowiązują w "Moim Schowku".

Gadu-Gadu ze sztuczną inteligencją (AI)

AmiGGo, czat bot AI dostępny w GG pod numerem 100 to podręczny asystent wiedzy, przydatny przy powtarzaniu materiału przed lekcją czy klasówką. W odróżnieniu od wyszukiwarek, AmiGGo wchodzi w dialog z użytkownikiem GG i odpowiada w kontekście prowadzonej rozmowy na przykład o I rozbiorze Polski, czy II wojnie światowej. Gdy zapytamy go o II rozbiór Polski, możemy w dalszej kolejności pytać na przykład o postawę ówczesnego króla Polski. AmiGGo opiera się na kontekście i temacie rozmowy, dzięki czemu możemy w prosty sposób zadawać pytania, rozmawiając i ucząc się w ten sposób.

Rozmawiaj w grupach klasowych

Samotna nauka w zacisznym pokoju i pełne skupienie na kolejnych wzorach z fizyki na pewno sprzyja nauce. Zdobytą wiedzę warto powtarzać potem ze znajomymi, to dobry sposób na utrwalenie materiału. W tym celu łatwo możemy utworzyć własną, prywatną grupę dyskusyjną na dany temat. Doskonale w tej roli sprawdzi się komunikator GG, który pozwala na szybkie tworzenie konferencji, czyli rozmów grupowych. W ten sposób możemy utworzyć grupę z całej klasy lub z wybranych osób, w gronie których wspólnie powtórzymy materiał przed klasówką. Wystarczy zaznaczyć wybrane kontakty na liście GG i rozpocząć rozmowę i wymieniać wśród niej uwagi, pliki. Dobrym pomysłem może być założenie numeru GG przez każdego znajomego w klasie i w ten sposób stworzenie grupy do wymiany plików. Dodatkową zaletą GG w edukacji jest brak tzw. rozpraszaczy w komunikatorze, w którym wszystko odbywa się wokół rozmowy.

Czy nowe funkcje Gadu-Gadu przywrócą dawną świetność komunikatorowi? O tym zdecydują już użytkownicy.

źródło: informacja prasowa