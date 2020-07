Ghost of Tsushima już od pierwszych zapowiedzi typowano na jeden z największych hitów PlayStation 4. Wprawdzie od premiery nie minęło wiele czasu, ale wygląda na to, że twórcy mogą ogłaszać sukces.

Rekordowy początek sprzedaży Ghost of Tsushima

Recenzje Ghost of Tsushima okazały się bardzo optymistyczne, ale dla producentów i wydawców kluczowe jest najważniejsze głosowanie. To, które gracze przeprowadzają przy pomocy swoich portfeli. I tutaj robią do bardzo chętnie. Z oficjalnych danych przekazanych przez Sony wynika, że w ciągu trzech dni od premiery sprzedano 2,4 mln egzemplarzy Ghost of Tsushima.

Taki obrót spraw oznacza, że mowa o najlepszym debiucie spośród nowych marek znajdujących się pod skrzydłami Sony. To zatem niewątpliwy sukces, ponieważ wprawdzie lepszy debiut notowały nowe części The Last of Us, God of War czy Uncharted, ale z drugiej strony udało się wyprzedzić Horizon Zero Dawn czy Days Gone.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.



Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH — PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020

Tryb New Game+ w Ghost of Tsushima wydaje się kwestią czasu

W niektórych krajach zainteresowanie Ghost of Tsushima przekroczyło oczekiwania Sony. Chociażby w Japonii, gdzie w sklepach zabrakło pudełkowych wydań gry i zainteresowani musieli czekać na dostawy lub zdecydować się na wersję cyfrową.

Już pojawiają się pytania o dodatkową zawartość, chociażby tryb New Game+. Wydaje się to kwestią czasu, ale póki co trwa jeszcze promowanie gry, także przez polski oddział PlayStation. Powstała seria materiałów wideo, w której jako lektor występuje Jarosław Juszkiewicz. Pierwszy odcinek już prezentowaliśmy, poniżej możecie zobaczyć drugi.

Źródło: @PlayStation

