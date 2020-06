Raczej nie przesadnie często, ale ostatnio dość systematycznie Sucker Punch i Sony przypominają o Ghost of Tsushima. Nie liczba publikowanych materiałów jest najważniejsza, ale ich jakość i tutaj gra wypada naprawdę doskonale, bo każdy kolejny zwiastun i gameplay coraz bardziej zaostrzają apetety na zabawę. Z najnowszym zwiastunem „Nadciąga burza” nie jest inaczej. Świetnie wprowadza w klimat feudalnej Japonii, a także fabułę, jednocześnie przypominając o zbliżającej się coraz większymi krokami premierze.

„Cuszimie grozi zniszczenie. Po sromotnej porażce z rąk mongolskich najeźdźców szlachetny samuraj, Jin Sakai, musi poświęcić wszystko, by chronić to, co zostało z jego ojczyzny i ludu. Rozpoczyna niesamowitą przygodę, walcząc o wolność Cuszimy. W jej trakcie musi odłożyć na bok samurajskie tradycje i skorzystać z niekonwencjonalnych metod, by stworzyć dla siebie nową ścieżkę – ścieżkę Ducha.”

Czekający na Ghost of Tsushima zapewne pamiętają, iż w kwietniu ogłoszono opóźnienie premiery. Zamiast do 26 czerwca twórcy kazali czekać do 17 lipca obiecując, że dzięki temu otrzymają czas na ostatnie szlify.

Tym razem data premiery wydaje się niezagrożona, tydzień temu potwierdzono bowiem, że prace zostały zakończone, a Ghost of Tsushima otrzymało status gold.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk