Wszystko wskazuje na to, że Ghost of Tsushima będzie wielkim sprzedażowym hitem. Wydaje się, że gra nie potrzebuje już szczególnej kampanii reklamowej, ale najwyraźniej PlayStation Polska sądzi inaczej.

Przewodnik po Tsushimie, czyli Jarosław Juszkiewicz oprowadza po świecie Ghost of Tsushima

Jednocześnie nie zamierza zalewać nas nudnymi materiałami, ale takimi, które są niezwykle miłe dla oka i ucha. Najnowszy pomysł przerodził się w przewodnik po Tsushimie. Co najbardziej interesujące, przewodnik z Jarosławem Juszkiewiczem w tle. Nie kojarzycie nazwiska? Możliwe, ale sam głos już być może tak. Przez 13 lat to właśnie Jarosław Juszkiewicz był głosem nawigacji z Google Maps. Dopiero ostatnio został zastąpiony Asystentem Google.

Jak wypadło to w praktyce? Zobaczcie i oczywiście posłuchajcie sami.

Nie jest to pierwszy ciekawy pomysł na promowanie gry, na jaki wpadło PlayStation Polska. Nie tak dawno Tomasz Zubilewicz prezentował prognozę pogody w Death Stranding, a wcześniej świat Horizon: Zero Dawn przybliżała Krystyna Czubówna.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o świecie Ghost of Tsushima to zapraszamy do naszej recenzji gry.

Źródło: PlayStation Polska

Warto zobaczyć również: